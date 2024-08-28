Ali Yüce Galatasaray Yönetim Kurulu Üyeliğinden İstifa Etti

Ali Yüce, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyeliğinden Ayrıldı

İstanbul, 2023 - Galatasaray Kulübü'nde önemli bir değişiklik yaşandı. Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce, görevinden istifa etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Yüce'nin istifanın ardından yönetim kurulundaki görevine son verdiği belirtildi.

Kulüpten Teşekkür Mesajı

Galatasaray Kulübü, Yüce'ye bugüne kadar kulübe olan katkılarından ötürü teşekkür etti. Açıklamada, "Kendisine kulübümüze bugüne kadar verdiği katkılardan ötürü teşekkür ediyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz," ifadelerine yer verildi.