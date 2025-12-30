Aliağa FK, Gökhan Karadeniz'i Transfer Hedefi

Aliağa FK, Gökhan Karadeniz'i kadrosuna katmak istiyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi devre arası transferinde hız kesmiyor

Aliağa FK, Serik Belediyespor forması giyen orta saha oyuncusu Gökhan Karadeniz'i transfer listesine aldı. İzmir temsilcisi, devre arası transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaparak kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Kulübün ilk hamlesi olarak 28 yaşındaki sol bek Alberk Koç kadroya dahil edildi. Sarı-siyahlılar, şimdi orta sahaya tecrübeli bir takviye yapmak için Gökhan Karadeniz ile temasları hızlandırdı.

Taraflar arasındaki pürüzlerin giderilmesi halinde transferin kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiği belirtildi. Görüşmelerde olumlu ilerleme sağlanması durumunda Aliağa FK'nın transferi noktalayacağı ifade edildi.

Gökhan Karadeniz, daha önce Altınordu ve Göztepe formaları da giydi. Tecrübeli futbolcunun İzmir'e dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Bu sezon Serik Belediyespor formasıyla sınırlı süre alan 35 yaşındaki oyuncu, 10 karşılaşmada görev alırken toplam 323 dakika sahada kaldı ve 2 asistlik katkı sağladı.

Öte yandan transfer yarışında Batman Petrolspor'un da devrede olduğu ve kulüplerin durumu takip ettiği bildirildi.

ALİAĞA FK, GÖKHAN KARADENİZ’İN PEŞİNDE