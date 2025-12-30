DOLAR
Yunusemre'de Down Sendromlu Bireylere Judo Projesi

Yunusemre Belediyespor, Manisa'da down sendromlu bireylere yönelik judo eğitimleri başlattı; amaç fiziksel gelişim, sosyalleşme ve toplumsal farkındalık.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:13
Yunusemre Belediyespor, Manisa'da bir ilke imza atarak down sendromlu bireylere yönelik judo eğitimlerini başlattı. Proje, katılımcıların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimini desteklemenin yanı sıra toplumsal farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Ziyaret ve proje detayları

Proje kapsamında Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, Judo Antrenörü Harun İzgi, projede yer alan sporcular ve aileleri, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ı ziyaret etti. Ziyarette, down sendromlu bireylerin spor yoluyla desteklenmesine ilişkin proje ayrıntıları paylaşıldı.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa’da ilk olma özelliği taşıyan projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, spora erişimin toplumun her kesimi için önemine vurgu yaptı ve projede emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Balaban, özel bireylerin sporla buluşturulmasının hem bireysel gelişim hem de toplumsal farkındalık açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Down sendromlu bireylerimize yönelik başlattığımız bu judo eğitimleriyle onların özgüven kazanmalarını, sosyalleşmelerini ve sporla daha güçlü bireyler olmalarını hedefliyoruz. Manisa’da bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz"

Judo Antrenörü Harun İzgi, eğitimlerin düzenli olarak devam edeceğini ifade ederek, sporcuların kısa sürede önemli gelişim göstereceğine inandığını söyledi.

Projede yer alan down sendromlu sporcuların aileleri de çocuklarının spor sayesinde hem fiziksel hem de sosyal açıdan olumlu kazanımlar elde edeceğini vurguladı.

