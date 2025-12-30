Tekirdağ'da FIBA Standartlarında Ergene Spor Salonu Açıldı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yapımı tamamlanan Ergene Spor Salonu, düzenlenen törenle hizmete açıldı. FIBA standartlarına uygun, modern tesis bin 200 metrekare kullanım alanı ve 500 kişilik tribün kapasitesiyle sporu ve sağlıklı yaşamı Ergene merkezine taşıyacak.

Açılış töreni

Açılış töreni, Yeşiltepe Mahallesi’nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törene ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluş amirleri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Yeşiltepe Mahalle Muhtarı ve Ergene Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Doğru, mahalleye kazandırılan spor salonu için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer'e teşekkür etti. Ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Etüt Projeler Daire Başkanı Özgür Yiğitkan Altaş tesisin teknik özellikleri hakkında bilgi vererek Ergene halkına hayırlı olmasını diledi.

Başkan Yüceer'in mesajı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, konuşmasına şehitlere rahmet ve yaralılara şifa dileyerek başladı. Yüceer, tesisle Ergene’nin önemli bir ihtiyacının giderildiğini belirterek, "Tesisimiz gençlerimizi aynı çatı altında buluşturacak" ifadesini kullandı.

Yüceer, salonun yolları ve çevre düzenlemesinin tamamlandığını, tesisin daha sonra protokolle ilçe belediyesine devredileceğini söyledi. Gençlerin, kadınların, ailelerin ve çocukların güvenli bir ortamda spor yapabileceği bir yaşam alanı oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı. Ayrıca eşit ve adil hizmet anlayışıyla her mahallede spor imkânı sunma gayretinde olduklarını dile getirdi.

Başkan Yüceer, spora yönelik vizyonlarını özetleyerek "Bir vizyonumuz var; her yaşta, herkes için spor" dedi. Geçtiğimiz ay Saray’da da bir salon açıldığını, Kapaklı spor salonu mülkiyet sorununu çözmek için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Yüceer, amatör spor kulüplerine verilen desteğe dikkat çekerek, geçen yıl 8 milyon TL'yi bulan destek sağladıklarını ve bu destekleri artırarak sürdüreceklerini belirtti. Ayrıca kent genelinde yol, peyzaj, kaldırım, aydınlatma ve kent mobilyaları başta olmak üzere altyapı ve estetik çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Tesisin teknik özellikleri

Spor kompleksi, doğalgaz ile çalışan rooftop ve elektrik ile çalışan VRF olmak üzere iki ayrı ısıtma-soğutma sistemine sahip olarak tasarlandı. Tesis, bin 200 metrekarelik alanda basketbol, voleybol ve hentbol sahalarını içeriyor. Ayrıca 500 kişilik tribün, erkek-kadın soyunma odaları, duş ve tuvalet alanları, hakem odaları, basın odası, ilk yardım odası ve doping odası ile engelli erişimine uygun şekilde düzenlendi.

Tesis, yerel müsabakaların yanı sıra uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapabilecek kapasiteye uygun olarak planlandı.

Açılış ve inceleme

Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun de yatırımların kente değer kattığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek Ergene Kapalı Spor Salonu’nun açılışı gerçekleştirildi. Başkan Yüceer, açılış sonrası beraberindeki heyetle birlikte tesisi gezerek incelemelerde bulundu.

TEKİRDAĞ'IN ERGENE İLÇESİNDE YAPIMI TAMAMLANAN ERGENE SPOR SALONU, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI