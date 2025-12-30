DOLAR
42,94 -0,02%
EURO
50,59 -0,07%
ALTIN
6.034,21 -1%
BITCOIN
3.781.286,98 -1,1%

Tekirdağ'da FIBA Standartlarında Ergene Spor Salonu Açıldı

Tekirdağ Ergene'de FIBA standartlarındaki, 1.200 m² ve 500 kişilik tribünlü Ergene Spor Salonu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:10
Tekirdağ'da FIBA Standartlarında Ergene Spor Salonu Açıldı

Tekirdağ'da FIBA Standartlarında Ergene Spor Salonu Açıldı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yapımı tamamlanan Ergene Spor Salonu, düzenlenen törenle hizmete açıldı. FIBA standartlarına uygun, modern tesis bin 200 metrekare kullanım alanı ve 500 kişilik tribün kapasitesiyle sporu ve sağlıklı yaşamı Ergene merkezine taşıyacak.

Açılış töreni

Açılış töreni, Yeşiltepe Mahallesi’nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törene ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluş amirleri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Yeşiltepe Mahalle Muhtarı ve Ergene Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Doğru, mahalleye kazandırılan spor salonu için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer'e teşekkür etti. Ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Etüt Projeler Daire Başkanı Özgür Yiğitkan Altaş tesisin teknik özellikleri hakkında bilgi vererek Ergene halkına hayırlı olmasını diledi.

Başkan Yüceer'in mesajı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, konuşmasına şehitlere rahmet ve yaralılara şifa dileyerek başladı. Yüceer, tesisle Ergene’nin önemli bir ihtiyacının giderildiğini belirterek, "Tesisimiz gençlerimizi aynı çatı altında buluşturacak" ifadesini kullandı.

Yüceer, salonun yolları ve çevre düzenlemesinin tamamlandığını, tesisin daha sonra protokolle ilçe belediyesine devredileceğini söyledi. Gençlerin, kadınların, ailelerin ve çocukların güvenli bir ortamda spor yapabileceği bir yaşam alanı oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı. Ayrıca eşit ve adil hizmet anlayışıyla her mahallede spor imkânı sunma gayretinde olduklarını dile getirdi.

Başkan Yüceer, spora yönelik vizyonlarını özetleyerek "Bir vizyonumuz var; her yaşta, herkes için spor" dedi. Geçtiğimiz ay Saray’da da bir salon açıldığını, Kapaklı spor salonu mülkiyet sorununu çözmek için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Yüceer, amatör spor kulüplerine verilen desteğe dikkat çekerek, geçen yıl 8 milyon TL'yi bulan destek sağladıklarını ve bu destekleri artırarak sürdüreceklerini belirtti. Ayrıca kent genelinde yol, peyzaj, kaldırım, aydınlatma ve kent mobilyaları başta olmak üzere altyapı ve estetik çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Tesisin teknik özellikleri

Spor kompleksi, doğalgaz ile çalışan rooftop ve elektrik ile çalışan VRF olmak üzere iki ayrı ısıtma-soğutma sistemine sahip olarak tasarlandı. Tesis, bin 200 metrekarelik alanda basketbol, voleybol ve hentbol sahalarını içeriyor. Ayrıca 500 kişilik tribün, erkek-kadın soyunma odaları, duş ve tuvalet alanları, hakem odaları, basın odası, ilk yardım odası ve doping odası ile engelli erişimine uygun şekilde düzenlendi.

Tesis, yerel müsabakaların yanı sıra uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapabilecek kapasiteye uygun olarak planlandı.

Açılış ve inceleme

Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun de yatırımların kente değer kattığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek Ergene Kapalı Spor Salonu’nun açılışı gerçekleştirildi. Başkan Yüceer, açılış sonrası beraberindeki heyetle birlikte tesisi gezerek incelemelerde bulundu.

TEKİRDAĞ'IN ERGENE İLÇESİNDE YAPIMI TAMAMLANAN ERGENE SPOR SALONU, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE...

TEKİRDAĞ'IN ERGENE İLÇESİNDE YAPIMI TAMAMLANAN ERGENE SPOR SALONU, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI

TEKİRDAĞ'IN ERGENE İLÇESİNDE YAPIMI TAMAMLANAN ERGENE SPOR SALONU, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaelispor, Tarkan Serbest ile yollarını ayırdı
2
Körfezli Karateciler Sakarya'da 13 Madalya — 7'si Altın
3
Göztepe Voleybol, Berre İnce ile Yollarını Ayırdı
4
Hull City Championship'te Dolu Dizgin: 6 Maçta 5 Galibiyet
5
Göztepe 100. Yılında Olimpik Branşlarda Zirveye Çıktı
6
Meryem Koru, Konya Türkiye Kupası’nda U12 Kadın Epe’de 6’ncı Oldu
7
Trabzonspor'un Ekonomik Hücum Üçlüsü Süper Lig'de Zirvede

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları