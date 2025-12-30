Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 15. Hafta Sonuçları

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 15. Hafta Tamamlandı
Haftanın kısa özeti
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 15. hafta, oynanan karşılaşmalarla geride kaldı. Haftada toplam 5 maç oynanırken, takımlar sahaya çıkarak toplam 35 gol kaydetti.
Bununla birlikte Hacılar Erciyesspor - Argıncıkspor maçı, olumsuz saha şartları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
15. hafta sonuçları
Kayseri Şekerspor 6-0 Amaratspor
Döğerspor 6-0 G.O.Paşaspor
Esen Metal SK 3-7 Erciyes Esen Makina FK
Başakpınarspor 5-2 Özvatanspor
Kayseri Atletikspor 5-1 Döğergücü FK
Talas Anayurtspor 3-0 Yahyalıspor (Hükmen)
Hacılar Erciyesspor - Argıncıkspor (Ertelendi)
Heyecan, bu hafta sonu oynanacak olan 16. hafta maçlarıyla devam edecek.
KAYSERİ ŞEKER MUSTAFA KILIÇ SÜPER AMATÖR KÜME’DE LİGİN 15. HAFTASI 1 MAÇ DIŞINDA TAMAMLANDI.