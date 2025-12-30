DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,57 -0,02%
ALTIN
6.015,39 -0,68%
BITCOIN
3.773.107,61 -0,89%

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 15. Hafta Sonuçları

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 15. haftasında 5 maç oynandı, toplam 35 gol kaydedildi. Hacılar Erciyesspor-Argıncıkspor maçı ertelendi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:31
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 15. Hafta Sonuçları

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 15. Hafta Tamamlandı

Haftanın kısa özeti

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 15. hafta, oynanan karşılaşmalarla geride kaldı. Haftada toplam 5 maç oynanırken, takımlar sahaya çıkarak toplam 35 gol kaydetti.

Bununla birlikte Hacılar Erciyesspor - Argıncıkspor maçı, olumsuz saha şartları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

15. hafta sonuçları

Kayseri Şekerspor 6-0 Amaratspor

Döğerspor 6-0 G.O.Paşaspor

Esen Metal SK 3-7 Erciyes Esen Makina FK

Başakpınarspor 5-2 Özvatanspor

Kayseri Atletikspor 5-1 Döğergücü FK

Talas Anayurtspor 3-0 Yahyalıspor (Hükmen)

Hacılar Erciyesspor - Argıncıkspor (Ertelendi)

Heyecan, bu hafta sonu oynanacak olan 16. hafta maçlarıyla devam edecek.

KAYSERİ ŞEKER MUSTAFA KILIÇ SÜPER AMATÖR KÜME’DE LİGİN 15. HAFTASI 1 MAÇ DIŞINDA...

KAYSERİ ŞEKER MUSTAFA KILIÇ SÜPER AMATÖR KÜME’DE LİGİN 15. HAFTASI 1 MAÇ DIŞINDA TAMAMLANDI.

KAYSERİ ŞEKER MUSTAFA KILIÇ SÜPER AMATÖR KÜME’DE LİGİN 15. HAFTASI 1 MAÇ DIŞINDA...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri Ülküspor 4-0 İsmail Okumuş FK — Muhammed Tolga Şahin 4 Golle Öne Çıktı
2
Aliağa FK, Gökhan Karadeniz'i Transfer Hedefi
3
Ardeşen: Rize'nin 'Sporcu Fabrikası' — 12 Branşta 4 Bine Yakın Lisanslı
4
Tomarza Belediyespor 2-0 Galibiyetle Play-Off Yolunda
5
Beşiktaş’ta Çeyrekler Belirleyici: İlk 15 Avantajı, 76-90 Zaafı
6
Gelişim Ligi U-19: Talas Belediyespor 0-3 Hatayspor — Mustafa Çınar Baytar Hat-trick

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları