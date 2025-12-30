Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 15. Hafta Sonuçları

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 15. Hafta Tamamlandı

Haftanın kısa özeti

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 15. hafta, oynanan karşılaşmalarla geride kaldı. Haftada toplam 5 maç oynanırken, takımlar sahaya çıkarak toplam 35 gol kaydetti.

Bununla birlikte Hacılar Erciyesspor - Argıncıkspor maçı, olumsuz saha şartları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

15. hafta sonuçları

Kayseri Şekerspor 6-0 Amaratspor

Döğerspor 6-0 G.O.Paşaspor

Esen Metal SK 3-7 Erciyes Esen Makina FK

Başakpınarspor 5-2 Özvatanspor

Kayseri Atletikspor 5-1 Döğergücü FK

Talas Anayurtspor 3-0 Yahyalıspor (Hükmen)

Hacılar Erciyesspor - Argıncıkspor (Ertelendi)

Heyecan, bu hafta sonu oynanacak olan 16. hafta maçlarıyla devam edecek.

KAYSERİ ŞEKER MUSTAFA KILIÇ SÜPER AMATÖR KÜME’DE LİGİN 15. HAFTASI 1 MAÇ DIŞINDA TAMAMLANDI.