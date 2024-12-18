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Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Play-In Rakibini Bekliyor

Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde play-in etabında büyük bir başarı için rakibini bekliyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 11:26
Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Play-In Rakibini Bekliyor

Aliağa Petkimspor'un Son 16 Turuna Yükselme Mücadelesi

Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 6. ve son hafta maçında Filou Oostende'yi 85-76 mağlup eden Aliağa Petkimspor, play-in'deki rakibini bugün belirleyecek.

Bu yıl ilk kez katıldığı organizasyonda elemeleri geçerek B Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayan Aliağa Petkimspor, 2. sırada yer alarak play-in'de saha avantajı elde etti.

Play-In Eşleşmesi ve Hedefler

Aliağa Petkimspor, play-in'de A Grubu'nu 3. sırada bitiren ekiple karşılaşacak. A Grubu mücadelesinin sonuçları bugünkü maçlarla tamamlanacak. Play-in'de 2 galibiyet alacak takım, son 16 turuna yükselecek.

Aliağa Petkimspor'un ilk maçı, gerekirse üçüncü müsabakası İzmir'de oynanacak.

Eğer play-in'i geçmeyi başarırsa, Aliağa Petkimspor, İspanya'dan La Laguna Tenerife ve BAXI Manresa ile birlikte E Grubu 2.'si ve F Grubu 3.'sünün karşılaşacağı eşleşmenin galibiyle K Grubu'nu savunacak.

Burak Gören'den Değerlendirme

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, Filou Oostende maçını değerlendirerek, "Her iki takım da galibiyeti hak etti. Bu galibiyet bizim için önemli bir adımdı. Zira bu, bizim Şampiyonlar Ligi’ne ilk katılımımız ve ön eleme turuyla başladık. Antalya'daki 3 maçın tamamını kazanarak ve sadece 2 maç kaybederek grup aşamasını tamamlamak, kulüp tarihimiz için büyük bir başarı." dedi.

Gören, oyuncularını tebrik ederek, onlarla gurur duyduğunu belirtti.

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