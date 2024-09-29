Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne Hazır

Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi'nde İlk Maçına Çıkıyor

Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Burak Gören, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir başlangıç yapmak istediklerini ifade etti. Kulübün bu prestijli organizasyonda yer alma arzusunu önemseyen Gören, ilk maçlarını 1 Ekim Salı günü Polonya'da King Szczecin ile gerçekleştireceklerini duyurdu.

Avrupa Arenasında Önemli Bir Fırsat

Gören, Antalya'da gerçekleştirdikleri elemelerde sırasıyla Den Bosch, Cholet ve PAOK gibi önemli takımları geçerek grup aşamasına kalmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Burak Gören, "Şampiyonlar Ligi, kulübümüz için büyük bir fırsat. Bu süreç, gelişimimizin ve istikrarlı yapının bir parçası olarak gördüğümüz bir deneyim olacak. Avrupa’nın en üst seviyesinde mücadele edeceğimiz için kendim, takımım ve ülkem adına çok heyecanlıyım," dedi.

Grup Aşaması ve İlk Maç Hedefleri

B Grubu'nda son şampiyon Malaga ve Filou Oostende gibi güçlü rakipler ile karşılaşacaklarını belirterek, "Polonya'da yapacağımız ilk maç, çok kritik. Bu maçı kazanarak grubun gidişatını etkilemek istiyoruz," şeklinde konuştu.

Takımda Sakatlık Endişesi

Yeni transfer Mustafa Kurtuldum'un sakatlığı hakkında bilgi veren Gören, "Kendisi bizim için çok önemli bir oyuncuydu. Onu takımda görmek için sabırsızlanıyoruz," dedi.

İlk defa mücadele ettiği Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nun ilk maçında Polonya'da King Szczecin'le karşılaşacak Aliağa Petkimspor, hazırlıklarını başantrenör Burak Gören (önde) yönetiminde sürdürdü.

İlk defa mücadele ettiği Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nun ilk maçında Polonya'da King Szczecin'le karşılaşacak Aliağa Petkimspor, hazırlıklarını başantrenör Burak Gören (önde) yönetiminde sürdürdü.

İlk defa mücadele ettiği Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nun ilk maçında Polonya'da King Szczecin'le karşılaşacak Aliağa Petkimspor, hazırlıklarını başantrenör Burak Gören (önde) yönetiminde sürdürdü.

İlk defa mücadele ettiği Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nun ilk maçında Polonya'da King Szczecin'le karşılaşacak Aliağa Petkimspor, hazırlıklarını başantrenör Burak Gören (önde) yönetiminde sürdürdü.

İlk defa mücadele ettiği Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nun ilk maçında Polonya'da King Szczecin'le karşılaşacak Aliağa Petkimspor, hazırlıklarını başantrenör Burak Gören (önde) yönetiminde sürdürdü.

İlk defa mücadele ettiği Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nun ilk maçında Polonya'da King Szczecin'le karşılaşacak Aliağa Petkimspor, hazırlıklarını başantrenör Burak Gören (önde) yönetiminde sürdürdü.

İlk defa mücadele ettiği Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nun ilk maçında Polonya'da King Szczecin'le karşılaşacak Aliağa Petkimspor, hazırlıklarını başantrenör Burak Gören (önde) yönetiminde sürdürdü.

İlk defa mücadele ettiği Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nun ilk maçında Polonya'da King Szczecin'le karşılaşacak Aliağa Petkimspor, hazırlıklarını başantrenör Burak Gören (önde) yönetiminde sürdürdü.

İlk defa mücadele ettiği Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nun ilk maçında Polonya'da King Szczecin'le karşılaşacak Aliağa Petkimspor, hazırlıklarını başantrenör Burak Gören (önde) yönetiminde sürdürdü.

İlk defa mücadele ettiği Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nun ilk maçında Polonya'da King Szczecin'le karşılaşacak Aliağa Petkimspor, hazırlıklarını başantrenör Burak Gören (önde) yönetiminde sürdürdü.

İlk defa mücadele ettiği Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nun ilk maçında Polonya'da King Szczecin'le karşılaşacak Aliağa Petkimspor, hazırlıklarını başantrenör Burak Gören (önde) yönetiminde sürdürdü.