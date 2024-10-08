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Aliağa Petkimspor, Filou Oostende'yi Ağırlıyor

Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi'nde Belçika'nın Filou Oostende takımıyla karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 09:45
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 09:45
Aliağa Petkimspor, Filou Oostende'yi Ağırlıyor

Şampiyonlar Ligi Heyecanı

Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 2. hafta karşılaşmasında yarın Filou Oostende takımını konuk edecek. Mücadele, ENKA Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.

İzmir Temsilcisi İddialı

Bu sezon elemelerle mücadelesine başlayan İzmir temsilcisi, bugüne kadar 4 maçından da galip ayrıldı. Aliağa Petkimspor, grubun ilk maçında Polonya'nın King Szczecin ekibini 85-70'lik skorla mağlup etmeyi başarmıştı.

Gruptaki Diğer Maçlar

B Grubu'ndaki diğer karşılaşmada ise Unicaja, yarın King Szczecin'i konuk edecek. Aliağa Petkimspor, averajla lider durumunu sürdürüyor.

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