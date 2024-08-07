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Aliağa Petkimspor, Jordan Wright ile Anlaştı

Aliağa Petkimspor, ABD'li forvet Jordan Wright'i transfer etti. Aileye hoş geldin mesajı yayımlandı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 15:59
Aliağa Petkimspor, Jordan Wright ile Anlaştı

Aliağa Petkimspor'dan Yeni Transfer

Basketbol Süper Ligi takımlarından Aliağa Petkimspor, Amerikalı forvet Jordan Wright ile sözleşme imzaladı.

Jordan Wright'ın Performansı

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin, Jordan Wright!" denildi. Geçtiğimiz sezon NCAA takımlarından LSU Basketball forması giyen Wright, 15.1 sayı ve 5.2 ribaunt ortalaması ile dikkat çekmişti.

Yeni Hedefler İçin Birlikte

Yapılan açıklamada, "Birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı" ifadeleri kullanıldı. Takım, yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmayı planlıyor.

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