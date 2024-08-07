Aliağa Petkimspor, Jordan Wright ile Anlaştı

Aliağa Petkimspor'dan Yeni Transfer
Basketbol Süper Ligi takımlarından Aliağa Petkimspor, Amerikalı forvet Jordan Wright ile sözleşme imzaladı.
Jordan Wright'ın Performansı
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin, Jordan Wright!" denildi. Geçtiğimiz sezon NCAA takımlarından LSU Basketball forması giyen Wright, 15.1 sayı ve 5.2 ribaunt ortalaması ile dikkat çekmişti.
Yeni Hedefler İçin Birlikte
Yapılan açıklamada, "Birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı" ifadeleri kullanıldı. Takım, yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmayı planlıyor.