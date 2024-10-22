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Aliağa Petkimspor, Unicaja ile Zorlu Maçta Karşılaşacak

Aliağa Petkimspor, yarın Şampiyonlar Ligi'nde Unicaja ile mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 09:11
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 09:11
Aliağa Petkimspor, Unicaja ile Zorlu Maçta Karşılaşacak

Aliağa Petkimspor'un Zorlu Sınavı

Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta karşılaşmasında Aliağa Petkimspor, yarın İspanya'nın Malaga şehrinde bulunan Jose Maria Martin Carpena Spor Salonu'nda son şampiyon Unicaja ile karşı karşıya gelecek. Maç, Türkiye saati ile 21.30'da başlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Başarılı Performans

Bu sezon, elemeler de dahil olmak üzere Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 maçı da kazanan Aliağa Petkimspor, grupta ilk iki müsabakasında Polonya temsilcisi King Szczecin ve Belçika ekibi Filou Oostende'yi yenerek dikkat çekmişti. Şu anda, Unicaja gibi namağlup devam eden İzmir temsilcisi, grupta averajla ikinci sırada yer alıyor.

Gündemdeki Diğer Maçlar

Aynı gruptaki diğer bir karşılaşmada, bugün Filou Oostende'nin King Szczecin ile oynayacağı mücadele de merakla bekleniyor. Bu maç, gruptaki dengeleri etkileme potansiyeline sahip.

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