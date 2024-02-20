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Alman futbolunun acı günü: Andreas Brehme hayatını kaybetti

63 yaşındaki efsane Alman futbolcu Andreas Brehme hayatını kaybetti. İlginç tesadüf ise duyanları üzdü. Çok yakın arkadaşı olan ve 'Akıl hocam' dediği Franz Backenbauer'den 44 gün sonra kendisi de hayata gözlerini yumdu.

Yayın Tarihi: 20.02.2024 21:52
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 21:52
Alman futbolunun acı günü: Andreas Brehme hayatını kaybetti

Alman futbol efsanesi Andreas Brehme hayatını kaybetti. 63 yaşındaki efsane dün gece evinde geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti.

Brehme, evinin yakınındaki Ziemsenstrasse'de bulunan bir kliniğin acil servisine kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.spor

Hamburg'da doğan Brehme futbol serüveninde , Saarbrücken, Kaiserslautern (daha sonra antrenör olarak), FC Bayern, Inter Milan ve Real Zaragoza takımlarında oynadı. 86 uluslararası maça çıktı ve sekiz gol attı.spor

Bu yılın başlarında, arkadaşı ve "akıl hocası" Franz Beckenbauer'in ölümünden nasıl derinden etkilendiği hakkında birden fazla kez konuştu. Bu Beckenbauer'in ölümünden sadece 44 gün sonraydı.

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