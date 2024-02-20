Alman futbolunun acı günü: Andreas Brehme hayatını kaybetti

Alman futbol efsanesi Andreas Brehme hayatını kaybetti. 63 yaşındaki efsane dün gece evinde geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti.

Brehme, evinin yakınındaki Ziemsenstrasse'de bulunan bir kliniğin acil servisine kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Hamburg'da doğan Brehme futbol serüveninde , Saarbrücken, Kaiserslautern (daha sonra antrenör olarak), FC Bayern, Inter Milan ve Real Zaragoza takımlarında oynadı. 86 uluslararası maça çıktı ve sekiz gol attı.

Bu yılın başlarında, arkadaşı ve "akıl hocası" Franz Beckenbauer'in ölümünden nasıl derinden etkilendiği hakkında birden fazla kez konuştu. Bu Beckenbauer'in ölümünden sadece 44 gün sonraydı.