Alman kulübünden Kadıköy'e geliyor: O yıldızın yerine gelecek

Fenerbahçe'nin transfer gündemine yeni bir isim girdi ve bu isim, Almanya'nın RB Leipzig takımında forma giyen Timo Werner oldu. Michy Batshuayi ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe, forvet hattını güçlendirmek amacıyla Timo Werner'i kadrosuna katmayı düşünüyor. Fenerbahçe, hem ligde hem de Avrupa'da üst sıralarda yer alarak liderlik koltuğunu korurken, transfer dönemi yaklaştıkça yeni hedefleri belirlemeye devam ediyor. İşte detaylar...





FENERBAHÇE'NİN TRANSFER SÜRECİNE YENİ BİR İSİM DAHA

Edin Dzeko'nun yaşının ilerlemesi nedeniyle forvet pozisyonuna takviye yapma kararı alan Fenerbahçe, Leipzig forması giyen Alman golcü Timo Werner ile ilgili girişimlere başlamaya hazırlanıyor. Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılması kesin gözükürken, Fenerbahçe bu boşluğu Timo Werner ile doldurmayı planlıyor.

Timo Werner'in düzenli forma giyerek EURO 2024 turnuvasına hazırlanmak istemesi ve Leipzig'den ayrılmayı düşünmesi, Fenerbahçe için bir transfer fırsatı olarak değerlendiriliyor. Ocak ayında Leipzig ile görüşmelere başlamaya hazırlanan Fenerbahçe, Timo Werner'i sezon sonuna kadar kiralamayı hedefliyor. Ancak, transferin maliyeti düşünüldüğünde, Fenerbahçe'nin bu transfer için 20 milyon Euro'yu bulan bir bonservis bedeli ödemeyi göze alması gerekiyor. İlk aşamada Timo Werner'den olumlu geri dönüş alan Fenerbahçe, transfer sürecini ilerletmeye kararlı görünüyor.

Timo Werner, Leipzig kulübünün efsaneleri arasında yer alarak 212 maçta 113 gol atmıştır. Ancak, bu sezon performansında düşüş yaşayan Werner, hiçbir maçta 90 dakika boyunca forma şansı bulamamış ve sadece 2 kez gol atmıştır.