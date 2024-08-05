Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Almanya, Paris 2024 Olimpiyatları Triatlon Karışık Takımlarda Altın Madalya Kazandı

Almanya ekibi, Paris 2024 Olimpiyatları'nda triatlon karışık takım finallerinde altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 12:16
Almanya, Paris 2024 Olimpiyatları Triatlon Karışık Takımlarda Altın Madalya Kazandı

Almanya'nın Başarısı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda triatlon karışık takım finalleri bugün gerçekleştirildi. Alexandre Köprüsü'nde düzenlenen yarışmalarda, sporcular Sen Nehri'nde yüzme etabını tamamladı.

Antrenman İptali ve Yarışma Koşulları

Bir önceki günlerde, nehirdeki suyun kirli olması nedeniyle cumartesi ve pazar günlerine planlanan antrenmanlar iptal edildi. Ancak, sporcular gerekli hazırlıkları tamamlayarak bugün yarışlara katıldı.

Madalyalar Dağıtıldı

Almanya ekibi, Tim Hellwig, Lisa Tertsch, Lasse Luehrs ve Laura Lindemann ile birlikte altın madalyayı elde etti. ABD temsilcisi olan Seth Rider, Taylor Spivey, Morgan Pearson ve Taylor Knibb gümüş madalyanın sahibi olurken, Büyük Britanya ekip üyeleri Alex Yee, Georgia Taylor-Brown, Samuel Dickinson ve Beth Potter ise bronz madalya elde etti.

Belçika Ekibinin Çekilmesi

Belçika'dan kadın triatlet Claire Michel, bireysel yarışlarda E.Coli bakterisine yakalanması nedeniyle Belçika ekibinin müsabakalara katılamadığı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Yüzde 0 faiz ile TOGG almanın kapısı açıldı! 400.000 TL fiyatta faizler sıfırlandı

Resmi Gazete de yayımlandı! Bu şartı sağlayan kariyerine memur olarak devam edecek

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

5 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar ve Motivasyon Dolu Bir Gün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Adalet Bakanlığı 11 farklı kadroda devalım başladı! 4B’linin yüzü yüksek maaşla gülecek

TEİAŞ’tan tarihi alım! KPSS’den 60 alana memurluk kapısı açıldı!

Resmi Gazete de yayımlandı! Bu şartı sağlayan kariyerine memur olarak devam edecek

Yüzde 0 faiz ile TOGG almanın kapısı açıldı! 400.000 TL fiyatta faizler sıfırlandı

Başvurular bugün başladı! Yeni dönemde yüksek maaş ile akademik kadroda yer alabilirsiniz

5 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar ve Motivasyon Dolu Bir Gün

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü