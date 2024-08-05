Almanya, Paris 2024 Olimpiyatları Triatlon Karışık Takımlarda Altın Madalya Kazandı

Almanya'nın Başarısı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda triatlon karışık takım finalleri bugün gerçekleştirildi. Alexandre Köprüsü'nde düzenlenen yarışmalarda, sporcular Sen Nehri'nde yüzme etabını tamamladı.

Antrenman İptali ve Yarışma Koşulları

Bir önceki günlerde, nehirdeki suyun kirli olması nedeniyle cumartesi ve pazar günlerine planlanan antrenmanlar iptal edildi. Ancak, sporcular gerekli hazırlıkları tamamlayarak bugün yarışlara katıldı.

Madalyalar Dağıtıldı

Almanya ekibi, Tim Hellwig, Lisa Tertsch, Lasse Luehrs ve Laura Lindemann ile birlikte altın madalyayı elde etti. ABD temsilcisi olan Seth Rider, Taylor Spivey, Morgan Pearson ve Taylor Knibb gümüş madalyanın sahibi olurken, Büyük Britanya ekip üyeleri Alex Yee, Georgia Taylor-Brown, Samuel Dickinson ve Beth Potter ise bronz madalya elde etti.

Belçika Ekibinin Çekilmesi

Belçika'dan kadın triatlet Claire Michel, bireysel yarışlarda E.Coli bakterisine yakalanması nedeniyle Belçika ekibinin müsabakalara katılamadığı bildirildi.