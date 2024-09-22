Alper Cavit Kabakçı, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Olarak Yeniden Seçildi

Alper Cavit Kabakçı, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Olmaya Devam Ediyor

Türkiye Kano Federasyonu, Ankara'daki The Green Park Otel'de düzenlenen olağan seçimli genel kurulda Alper Cavit Kabakçı'nın yeniden başkan seçilmesiyle sonuçlandı. Bu genel kurul, aynı zamanda federasyonun 6. olağan genel kurul toplantısını da kapsıyor.

Seçimler ve Oy Kullanma Süreci

113 delegenin oy kullandığı bu önemli seçimde, mevcut başkan Kabakçı, yalnızca tek aday olarak yarıştı. Kullanılan tüm oyları alarak üçüncü kez başkanlık görevine getirildi.

Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri

Divan başkanlığını üstlenen Üzeyir Kodan'ın yönetiminde gerçekleştirilen genel kurulda, federasyonun yönetim ve denetim kurulu raporları da onaylandı. Alper Cavit Kabakçı'nın başkanlığında oluşturulan yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Ali Abdüsselam Yılmaz

Bilgin Kopuz

Bülent Özyurt

Gizem Kaya

Mehmet Fatih Aksoy

Muhammed Demiralp

Süleyman Tunç

Oğuzhan Özen

Özge Ercan

Üzeyir Kodan

Geçmiş Dönem Faaliyetleri

Yeniden başkanlığa seçilen Kabakçı, genel kurulda gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili bir sunum yaptı. 2022 ile 2024 yılları arasında yurt içinde 30 etkinlik düzenlediklerini, milli sporcuların ise bu süreçte yurt dışında 40 faaliyete katıldığını vurguladı.

Başarılar ve Gelecek Hedefleri

Kabakçı, milli sporcuların uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarıları paylaşarak, "Altyapıya yaptığımız yatırımları madalyalarla taçlandırdık. 2024 Durgunsu Kano Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 1 gümüş ve 1 bronz madalya aldık." ifadelerini kullandı. Ayrıca, sporcu, hakem, antrenör ve kulüp sayılarında yıllara göre artış yaşandığını belirtti.

Sonuç ve Teşekkürler

Kongrenin sonunda Kabakçı, delegelere desteklerinden dolayı teşekkür etti ve federasyona katkı sağlamak için birlikte çalışmaya devam etme sözü verdi. Ayrıca, Uluslararası Kano Federasyonu kongresinin kasım ayında Antalya'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Türkiye Kano Federasyonunun 6. olağan genel kurul ve 8. olağan mali genel kurul toplantısı, Ankara'daki The Green Park Otel'de yapıldı. Yeniden federasyon başkanlığına seçilen Alper Cavit Kabakçı (fotoğrafta) genel kurulda konuşma yaptı.

Türkiye Kano Federasyonunun 6. olağan genel kurul ve 8. olağan mali genel kurul toplantısı, Ankara'daki The Green Park Otel'de yapıldı. Yeniden federasyon başkanlığına seçilen Alper Cavit Kabakçı (fotoğrafta) genel kurulda konuşma yaptı.

Türkiye Kano Federasyonunun 6. olağan genel kurul ve 8. olağan mali genel kurul toplantısı, Ankara'daki The Green Park Otel'de yapıldı. Yeniden federasyon başkanlığına seçilen Alper Cavit Kabakçı (fotoğrafta) genel kurulda konuşma yaptı.

Türkiye Kano Federasyonunun 6. olağan genel kurul ve 8. olağan mali genel kurul toplantısı, Ankara'daki The Green Park Otel'de yapıldı. Yeniden federasyon başkanlığına seçilen Alper Cavit Kabakçı (fotoğrafta) genel kurulda konuşma yaptı.

Türkiye Kano Federasyonunun 6. olağan genel kurul ve 8. olağan mali genel kurul toplantısı, Ankara'daki The Green Park Otel'de yapıldı. Yeniden federasyon başkanlığına seçilen Alper Cavit Kabakçı (fotoğrafta) genel kurulda konuşma yaptı.

Türkiye Kano Federasyonunun 6. olağan genel kurul ve 8. olağan mali genel kurul toplantısı, Ankara'daki The Green Park Otel'de yapıldı. Yeniden federasyon başkanlığına seçilen Alper Cavit Kabakçı (fotoğrafta) genel kurulda konuşma yaptı.

Türkiye Kano Federasyonunun 6. olağan genel kurul ve 8. olağan mali genel kurul toplantısı, Ankara'daki The Green Park Otel'de yapıldı. Yeniden federasyon başkanlığına seçilen Alper Cavit Kabakçı (fotoğrafta) genel kurulda konuşma yaptı.