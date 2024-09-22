DOLAR
34,09 0%
EURO
38,04 0%
ALTIN
2.874,38 0%
BITCOIN
2.135.323,91 0,8%

Alper Cavit Kabakçı, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Olarak Yeniden Seçildi

Alper Cavit Kabakçı, Türkiye Kano Federasyonu'nun genel kurulunda başkanlığa üçüncü kez getirildi.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 13:30
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 13:58
Alper Cavit Kabakçı, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Olarak Yeniden Seçildi

Alper Cavit Kabakçı, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Olmaya Devam Ediyor

Türkiye Kano Federasyonu, Ankara'daki The Green Park Otel'de düzenlenen olağan seçimli genel kurulda Alper Cavit Kabakçı'nın yeniden başkan seçilmesiyle sonuçlandı. Bu genel kurul, aynı zamanda federasyonun 6. olağan genel kurul toplantısını da kapsıyor.

Seçimler ve Oy Kullanma Süreci

113 delegenin oy kullandığı bu önemli seçimde, mevcut başkan Kabakçı, yalnızca tek aday olarak yarıştı. Kullanılan tüm oyları alarak üçüncü kez başkanlık görevine getirildi.

Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri

Divan başkanlığını üstlenen Üzeyir Kodan'ın yönetiminde gerçekleştirilen genel kurulda, federasyonun yönetim ve denetim kurulu raporları da onaylandı. Alper Cavit Kabakçı'nın başkanlığında oluşturulan yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

  • Ali Abdüsselam Yılmaz
  • Bilgin Kopuz
  • Bülent Özyurt
  • Gizem Kaya
  • Mehmet Fatih Aksoy
  • Muhammed Demiralp
  • Süleyman Tunç
  • Oğuzhan Özen
  • Özge Ercan
  • Üzeyir Kodan

Geçmiş Dönem Faaliyetleri

Yeniden başkanlığa seçilen Kabakçı, genel kurulda gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili bir sunum yaptı. 2022 ile 2024 yılları arasında yurt içinde 30 etkinlik düzenlediklerini, milli sporcuların ise bu süreçte yurt dışında 40 faaliyete katıldığını vurguladı.

Başarılar ve Gelecek Hedefleri

Kabakçı, milli sporcuların uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarıları paylaşarak, "Altyapıya yaptığımız yatırımları madalyalarla taçlandırdık. 2024 Durgunsu Kano Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 1 gümüş ve 1 bronz madalya aldık." ifadelerini kullandı. Ayrıca, sporcu, hakem, antrenör ve kulüp sayılarında yıllara göre artış yaşandığını belirtti.

Sonuç ve Teşekkürler

Kongrenin sonunda Kabakçı, delegelere desteklerinden dolayı teşekkür etti ve federasyona katkı sağlamak için birlikte çalışmaya devam etme sözü verdi. Ayrıca, Uluslararası Kano Federasyonu kongresinin kasım ayında Antalya'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Türkiye Kano Federasyonunun 6. olağan genel kurul ve 8. olağan mali genel kurul toplantısı...

Türkiye Kano Federasyonunun 6. olağan genel kurul ve 8. olağan mali genel kurul toplantısı, Ankara'daki The Green Park Otel'de yapıldı. Yeniden federasyon başkanlığına seçilen Alper Cavit Kabakçı (fotoğrafta) genel kurulda konuşma yaptı.

Türkiye Kano Federasyonunun 6. olağan genel kurul ve 8. olağan mali genel kurul toplantısı...

Türkiye Kano Federasyonunun 6. olağan genel kurul ve 8. olağan mali genel kurul toplantısı, Ankara'daki The Green Park Otel'de yapıldı. Yeniden federasyon başkanlığına seçilen Alper Cavit Kabakçı (fotoğrafta) genel kurulda konuşma yaptı.

Türkiye Kano Federasyonunun 6. olağan genel kurul ve 8. olağan mali genel kurul toplantısı...

Türkiye Kano Federasyonunun 6. olağan genel kurul ve 8. olağan mali genel kurul toplantısı, Ankara'daki The Green Park Otel'de yapıldı. Yeniden federasyon başkanlığına seçilen Alper Cavit Kabakçı (fotoğrafta) genel kurulda konuşma yaptı.

Türkiye Kano Federasyonunun 6. olağan genel kurul ve 8. olağan mali genel kurul toplantısı...

Türkiye Kano Federasyonunun 6. olağan genel kurul ve 8. olağan mali genel kurul toplantısı, Ankara'daki The Green Park Otel'de yapıldı. Yeniden federasyon başkanlığına seçilen Alper Cavit Kabakçı (fotoğrafta) genel kurulda konuşma yaptı.

Türkiye Kano Federasyonunun 6. olağan genel kurul ve 8. olağan mali genel kurul toplantısı...

Türkiye Kano Federasyonunun 6. olağan genel kurul ve 8. olağan mali genel kurul toplantısı, Ankara'daki The Green Park Otel'de yapıldı. Yeniden federasyon başkanlığına seçilen Alper Cavit Kabakçı (fotoğrafta) genel kurulda konuşma yaptı.

Türkiye Kano Federasyonunun 6. olağan genel kurul ve 8. olağan mali genel kurul toplantısı...

Türkiye Kano Federasyonunun 6. olağan genel kurul ve 8. olağan mali genel kurul toplantısı, Ankara'daki The Green Park Otel'de yapıldı. Yeniden federasyon başkanlığına seçilen Alper Cavit Kabakçı (fotoğrafta) genel kurulda konuşma yaptı.

Türkiye Kano Federasyonunun 6. olağan genel kurul ve 8. olağan mali genel kurul toplantısı...

Türkiye Kano Federasyonunun 6. olağan genel kurul ve 8. olağan mali genel kurul toplantısı, Ankara'daki The Green Park Otel'de yapıldı. Yeniden federasyon başkanlığına seçilen Alper Cavit Kabakçı (fotoğrafta) genel kurulda konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

Bankalardan Faizsiz Kredi Müjdesi: 50.000 TL’ye Kadar Sıfır Faizli Kredi ve Nakit Avans Fırsatları

EYT Şartı Kaldırıldı! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olanlara 48-49-50 ve 51 Yaşında EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı Geldi

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
31. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri'nde Şampiyon Mustafa Doğan Özkaya Oldu
2
Trabzonspor Gaziantep FK Maçına Hazır
3
Alper Cavit Kabakçı, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Olarak Yeniden Seçildi
4
10. İzmir Voleybol Turnuvası 25-27 Eylül'de Başlıyor
5
Para Yelken Avrupa Şampiyonası Sonuçlandı
6
Trabzonspor, Gaziantep FK ile Sezonun İlk Galibiyetini Arıyor
7
Edirne DSİ Kadın Basketbol Takımı'nın Yeni Başlangıcı

Konut Kredisi Faizlerinde Büyük Düşüş! Bu 5 Bankadan Uzak Durun 2 Milyona 14,5 Milyon Geri Ödeme: 2 Milyon TL İçin Hangi Banka Daha Avantajlı?

23 Eylül 2024 Pazartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2025 Maaş Zammı Beklentisi: Asgari Ücrette Yüzde 44 Zam, Emekli ve Memur Maaşları İçin Yüksek Artış! İşte Masadaki Rakamlar

EYT Şartı Kaldırıldı! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olanlara 48-49-50 ve 51 Yaşında EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı Geldi

Bankalardan Faizsiz Kredi Müjdesi: 50.000 TL’ye Kadar Sıfır Faizli Kredi ve Nakit Avans Fırsatları

2024 KPSS Puanı Olana Müjde! 2500 Kişilik POMEM Polis Alımı Yapılacak: Şartlar ve Başvuru Detayları

Seni araç sahibi yapacak sıfır faizli krediye ek 40.000 TL bedavaya gelecek

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü