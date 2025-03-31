Alperen Şengün, Houston Rockets'ı Zafere Taşıdı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), milli sporcu Alperen Şengün, 16 sayı ve 9 ribauntluk performansıyla Houston Rockets'ın Phoenix Suns karşısında 148-109 galip gelmesine büyük katkı sağladı.
Maçın Detayları
NBA'de 8 maç oynanırken, PHX Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmada Rockets'ta Jalen Green 33 sayı atarak öne çıkarken, Amen Thompson da 12 sayı ve 10 ribaunt ile "double-double" yaptı.
Phoenix Suns tarafında ise Devin Booker, 28 sayı ile dikkat çekerken, Kevin Durant 11 ve Monte Morris da 10 sayı kaydetti.
Diğer Maç Sonuçları
Günün diğer maçlarında:
- Cleveland Cavaliers - Los Angeles Clippers: 127-122
- New York Knicks - Portland Trail Blazers: 110-93
- San Antonio Spurs - Golden State Warriors: 106-148
- New Orleans Pelicans - Charlotte Hornets: 98-94
- Minnesota Timberwolves - Detroit Pistons: 123-104
- Milwaukee Bucks - Atlanta Hawks: 124-145
- Philadelphia 76ers - Toronto Raptors: 109-127
Bu sonuçlarla birlikte Alperen ve Rockets, büyük bir moral bulmuş oldu. NBA sezonunun heyecanla devam ettiği bu günlerde, milli oyuncu Şengün'ün performansı basketbolseverler tarafından takdirle karşılanıyor.