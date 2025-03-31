Alperen Şengün, Houston Rockets'ı Zafere Taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), milli sporcu Alperen Şengün, 16 sayı ve 9 ribauntluk performansıyla Houston Rockets'ın Phoenix Suns karşısında 148-109 galip gelmesine büyük katkı sağladı.

Maçın Detayları

NBA'de 8 maç oynanırken, PHX Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmada Rockets'ta Jalen Green 33 sayı atarak öne çıkarken, Amen Thompson da 12 sayı ve 10 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Phoenix Suns tarafında ise Devin Booker, 28 sayı ile dikkat çekerken, Kevin Durant 11 ve Monte Morris da 10 sayı kaydetti.

Diğer Maç Sonuçları

Günün diğer maçlarında:

Cleveland Cavaliers - Los Angeles Clippers : 127-122

- : 127-122 New York Knicks - Portland Trail Blazers : 110-93

- : 110-93 San Antonio Spurs - Golden State Warriors : 106-148

- : 106-148 New Orleans Pelicans - Charlotte Hornets : 98-94

- : 98-94 Minnesota Timberwolves - Detroit Pistons : 123-104

- : 123-104 Milwaukee Bucks - Atlanta Hawks : 124-145

- : 124-145 Philadelphia 76ers - Toronto Raptors: 109-127

Bu sonuçlarla birlikte Alperen ve Rockets, büyük bir moral bulmuş oldu. NBA sezonunun heyecanla devam ettiği bu günlerde, milli oyuncu Şengün'ün performansı basketbolseverler tarafından takdirle karşılanıyor.