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Alperen Şengün, Houston Rockets'ı Zafere Taşıdı

Alperen Şengün, 16 sayı ve 9 ribauntla Houston Rockets'ın Phoenix Suns'ı 148-109 mağlup ettiği maçta önemli rol oynadı.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 10:08
Alperen Şengün, Houston Rockets'ı Zafere Taşıdı

Alperen Şengün, Houston Rockets'ı Zafere Taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), milli sporcu Alperen Şengün, 16 sayı ve 9 ribauntluk performansıyla Houston Rockets'ın Phoenix Suns karşısında 148-109 galip gelmesine büyük katkı sağladı.

Maçın Detayları

NBA'de 8 maç oynanırken, PHX Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmada Rockets'ta Jalen Green 33 sayı atarak öne çıkarken, Amen Thompson da 12 sayı ve 10 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Phoenix Suns tarafında ise Devin Booker, 28 sayı ile dikkat çekerken, Kevin Durant 11 ve Monte Morris da 10 sayı kaydetti.

Diğer Maç Sonuçları

Günün diğer maçlarında:

  • Cleveland Cavaliers - Los Angeles Clippers: 127-122
  • New York Knicks - Portland Trail Blazers: 110-93
  • San Antonio Spurs - Golden State Warriors: 106-148
  • New Orleans Pelicans - Charlotte Hornets: 98-94
  • Minnesota Timberwolves - Detroit Pistons: 123-104
  • Milwaukee Bucks - Atlanta Hawks: 124-145
  • Philadelphia 76ers - Toronto Raptors: 109-127

Bu sonuçlarla birlikte Alperen ve Rockets, büyük bir moral bulmuş oldu. NBA sezonunun heyecanla devam ettiği bu günlerde, milli oyuncu Şengün'ün performansı basketbolseverler tarafından takdirle karşılanıyor.

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