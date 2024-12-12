Alperen Şengün ile Rockets, NBA Kupası Yarı Finaline Ulaştı

Alperen Şengün'ün Başarısıyla Rockets, Yarı Finale İki Süperstarla Çıktı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün muazzam performansıyla Golden State Warriors'ı 91-90 mağlup ederek Batı Konferansı yarı finaline yükseldi.

Alperen Şengün, maçta gösterdiği etkileyici oyunla 26 sayı, 11 ribaunt, 5 asist ve 3 top çalma ile oynayarak maçın en skorer oyuncusu olmayı başardı.

Rockets takımında Jalen Green, karşılaşmanın son dakikalarında attığı iki serbest atış ile galibiyet için kritik bir katkı sağladı. Warriors'ta ise Jonathan Kuminga 20, Stephen Curry ise 19 sayı kaydetti, ancak bu yeterli olmadı.

Rockets Yarı Finalde Oklahoma City Thunder ile Kapışacak

Bu sonuçla Houston Rockets, yarı finalde Oklahoma City Thunder'ın rakibi oldu. Takım, bu galibiyetle başarı dolu bir sezon geçirmeye devam ediyor.

Hawks'tan Diğer Bir Başarı: Yarı Finale Çıktılar

NBA Kupası'nın bir diğer heyecan verici karşılaşmasında Atlanta Hawks, deplasmanda New York Knicks'i 108-100 yenerek Doğu Konferansı yarı finaline yükseldi.

Hawks'ta Trae Young 22 sayı ve 11 asistle, Jalen Johnson ise 21 sayı ve 15 ribauntla "double-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı. De'Andre Hunter ise 24 sayı kaydetti.

Knicks'te Josh Hart 21 sayı ile mücadele etmesine rağmen takımının mağlubiyetine engel olamadı. Atlanta Hawks, yarı finalde Milwaukee Bucks ile karşılaşacak.