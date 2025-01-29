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Alperen Şengün, NBA Kariyerinde 4 Bin Sayı Barajını Aştı

Alperen Şengün, Houston Rockets'ın Atlanta Hawks'ı yendiği maçta 18 sayı atarak NBA kariyerinde 4 bin sayıyı geçti.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 10:35
Alperen Şengün, NBA Kariyerinde 4 Bin Sayı Barajını Aştı

Alperen Şengün 4 Bin Sayı Barajını Geçti

Türk basketbolcu Alperen Şengün, Houston Rockets'ın Atlanta Hawks'ı 100-96 yendiği maçta gösterdiği performansla kariyerinde önemli bir başarıya imza attı. 18 sayı ve 10 ribaunt ile "double-double" yapmayı başaran Alperen, NBA kariyerindeki toplam sayısını 4,012'ye yükseltti.

Maç Detayları

29 dakika süre alan Alperen Şengün, maçta ayrıca 2 asist ve 1 top çalma istatistikleriyle de dikkat çekti. Rockets, Batı Konferansı'nda 32 galibiyetle ikinci sırada yer alırken, Jalen Green 25 sayı ve 7 ribaunt, Jae'Sean Tate ise 16 sayı ve 3 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

Atlanta Hawks'ta Sürekli Yenilgi

Sırasıyla 25. yenilgisini alan Hawks'ta, Trae Young 21 sayı ve 9 asist, De'Andre Hunter 16 sayı ve 5 ribauntla mücadele etti. Üst üste 6 yenilgi alan Hawks, takımın sıkıntılı günler geçirdiğini gözler önüne serdi.

Adem Bona'dan Katkılar

Diğer bir milli basketbolcu Adem Bona, Philadelphia 76ers'ın Los Angeles Lakers'ı 118-104 yendiği maçta 20 dakika süre alarak 4 sayı, 6 ribaunt, 1 asist ve 3 blok ile oynadı. Tyrese Maxey ise 76ers takımına 43 sayılık katkı sağladı.

Lakers'ta LeBron Performansı

Batı Konferansı'nda 5. sırada bulunan Lakers'ta, LeBron James 31 sayı, 8 ribaunt ve 9 asistle takımına katkı sağlarken, Anthony Davis sakatlığı nedeniyle maçı tamamlayamadı.

Maç Sonuçları

Günün diğer maç sonuçları ise şöyle:

  • Philadelphia 76ers-Los Angeles Lakers: 118-104
  • Atlanta Hawks-Houston Rockets: 96-100
  • Portland Trail Blazers-Milwaukee Bucks: 125-112
  • Golden State Warriors-Utah Jazz: 114-103

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