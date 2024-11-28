Alperen Şengün, Rockets'ın Uzatma Galibiyetinde Öne Çıktı

Houston Rockets, Philadelphia 76ers'ı Uzatma ile Mağlup Etti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün kaydettiği 'double-double' ile Philadelphia 76ers'ı 122-115'lik skorla geçti.

14 maçın oynandığı NBA akşamında, Rockets, deplasmanda oynanan ve uzatmaya giden karşılaşmada 76ers'ı 7 sayı farkla yenmeyi başardı.

Alperen Şengün, mücadelede 22 sayı, 14 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blok ile dikkat çekti. Özellikle uzatma periyodunda attığı 11 sayı ile Rockets'a galibiyeti getirdi.

Rockets'ta Jalen Green, 41 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, 76ers'ta Tyrese Maxey 39 sayıyla takımına katkı sağlamaya çalıştı ancak bu, mağlubiyeti engelleyemedi.

Diğer Maç Sonuçları

NBA'de oynanan diğer maçların bazı sonuçları ise şöyle:

Charlotte Hornets - Miami Heat: 94-98

Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks: 124-135

Indiana Pacers - Portland Trail Blazers: 121-114

Orlando Magic - Chicago Bulls: 133-119

Philadelphia 76ers - Houston Rockets: 115-122 (Uzatmada)

Washington Wizards - Los Angeles Clippers: 96-121

Dallas Mavericks - New York Knicks: 129-114

Memphis Grizzlies - Detroit Pistons: 131-111

Minnesota Timberwolves - Sacramento Kings: 104-115

New Orleans Pelicans - Toronto Raptors: 93-119

San Antonio Spurs - Los Angeles Lakers: 101-119

Phoenix Suns - Brooklyn Nets: 117-127

Utah Jazz - Denver Nuggets: 103-122

Golden State Warriors - Oklahoma City Thunder: 101-105

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.