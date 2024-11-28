Alperen Şengün, Rockets'ın Uzatma Galibiyetinde Öne Çıktı

Houston Rockets, Philadelphia 76ers'ı Uzatma ile Mağlup Etti
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün kaydettiği 'double-double' ile Philadelphia 76ers'ı 122-115'lik skorla geçti.
14 maçın oynandığı NBA akşamında, Rockets, deplasmanda oynanan ve uzatmaya giden karşılaşmada 76ers'ı 7 sayı farkla yenmeyi başardı.
Alperen Şengün, mücadelede 22 sayı, 14 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blok ile dikkat çekti. Özellikle uzatma periyodunda attığı 11 sayı ile Rockets'a galibiyeti getirdi.
Rockets'ta Jalen Green, 41 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, 76ers'ta Tyrese Maxey 39 sayıyla takımına katkı sağlamaya çalıştı ancak bu, mağlubiyeti engelleyemedi.
Diğer Maç Sonuçları
NBA'de oynanan diğer maçların bazı sonuçları ise şöyle:
- Charlotte Hornets - Miami Heat: 94-98
- Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks: 124-135
- Indiana Pacers - Portland Trail Blazers: 121-114
- Orlando Magic - Chicago Bulls: 133-119
- Philadelphia 76ers - Houston Rockets: 115-122 (Uzatmada)
- Washington Wizards - Los Angeles Clippers: 96-121
- Dallas Mavericks - New York Knicks: 129-114
- Memphis Grizzlies - Detroit Pistons: 131-111
- Minnesota Timberwolves - Sacramento Kings: 104-115
- New Orleans Pelicans - Toronto Raptors: 93-119
- San Antonio Spurs - Los Angeles Lakers: 101-119
- Phoenix Suns - Brooklyn Nets: 117-127
- Utah Jazz - Denver Nuggets: 103-122
- Golden State Warriors - Oklahoma City Thunder: 101-105
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.