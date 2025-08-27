DOLAR
Alperen Şengün: "Turnuvaya Güzel Başlangıç" — Türkiye 93-73 Letonya

A Milli Takım, EuroBasket 2025 A Grubu'nda Letonya'yı 93-73 yendi. Alperen Şengün 16 sayı, 8 ribaunt, 7 asistle öne çıktı ve ilk maçın önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 21:22
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 21:22
A Milli Takım, EuroBasket 2025 A Grubu'ndaki ilk maçında ev sahibi Letonya'yı 93-73 mağlup etti.

Alperen Şengün'ün Performansı

23 yaşındaki milli basketbolcu Alperen Şengün, Arena Riga'da oynanan karşılaşmada 16 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistlik performans sergiledi.

Şengün'ün Maç Sonu Açıklaması

Şampiyonalarda ilk maçların her zaman zor olduğunu vurgulayan Alperen, AA muhabirine, "Turnuvaya güzel başlangıç yaptık. Bizim için çok önemliydi. Umarım turnuvanın devamında da böyle gideriz. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

