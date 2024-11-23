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Alperen Şengün'ün 14 Sayısı ile Houston Rockets, Portland'ı Geçti

Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 14 sayılık katkısıyla Portland Trail Blazers'ı 116-88 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 10:48
Alperen Şengün'ün 14 Sayısı ile Houston Rockets, Portland'ı Geçti

Houston Rockets'tan Farklı Galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 14 sayı atarak önemli bir katkı sağladığı maçta Portland Trail Blazers116-88 mağlup etti.

Rockets, konuk ettiği Blazers'ı 28 sayı farkla geçerek önemli bir zafer alırken, Alperen Şengün ayrıca 8 ribaunt, 3 asist ve 1 top çalma ile de takımına yardımcı oldu. Rockets'ta en skorer oyuncu ise Dillon Brooks, attığı 28 sayı ile dikkat çekti.

Diğer Maç Sonuçları

Dün geceki maçlar arasında Dallas Mavericks, deplasmanda Denver Nuggets123-120 mağlup etmeyi başardı. Mavericks'te Naji Marshall, 26 sayı ile kariyer rekoru kırarken, PJ Washington ise 22 sayı ve 13 ribauntla katkı sağladı. Not edilmesi gereken diğer bir durum ise, Luka Doncic’in sağ bileğindeki burkulma sebebiyle en az 4 maç daha takımdan uzak kalacağıdır.

Öte yandan, Milwaukee Bucks, konuk ettiği Indiana Pacers129-117 yenerek galip geldi. Giannis Antetokounmpo, bu karşılaşmada 37 sayı, 10 ribaunt ve 11 asist ile dikkat çekerek bir "triple-double" yaptı. Pacers'ta Pascal Siakam 25, Bennedict Mathurin ise 20 sayı kaydetti.

Maç Sonuçları

  • Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets: 113-98
  • Washington Wizards - Boston Celtics: 96-108
  • New Orleans Pelicans - Golden State Warriors: 108-112
  • Chicago Bulls - Atlanta Hawks: 136-122
  • Houston Rockets - Portland Trail Blazers: 116-88
  • Milwaukee Bucks - Indiana Pacers: 129-117
  • Denver Nuggets - Dallas Mavericks: 120-123
  • Los Angeles Clippers - Sacramento Kings: 104-88

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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