DOLAR
35,34 0,13%
EURO
36,54 -0,11%
ALTIN
2.984,32 0,51%
BITCOIN
3.517.828,53 -1,31%

Alperen Şengün'ün 14 Sayısı ile Rockets, Lakers'ı Geçti

Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 14 sayısıyla Lakers'ı 119-115 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 10:03
Alperen Şengün'ün 14 Sayısı ile Rockets, Lakers'ı Geçti

Alperen Şengün ile Rockets, Lakers'ı Mağlup Etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün 14 sayı attığı maçta Houston Rockets, Los Angeles Lakers'ı 119-115 mağlup etti. Rockets, konuk ettiği Lakers karşısında zorlu bir mücadeleden galip ayrılmayı başardı.

Bu maçta Alperen Şengün, 14 sayı, 6 ribaunt ve 4 asistle önemli bir performans sergiledi. Rockets'ta en skorer oyuncu ise Jalen Green oldu, Green bu maçta 33 sayı bularak takımına büyük katkı sağladı.

Lakers cephesinde ise Anthony Davis 30 sayıyla takımın en etkili ismi olurken, LeBron James ve Austin Reaves 21'er sayıyla oynadı. NBA'de toplamda 6 maç oynandı.

Diğer Maç Sonuçları

Oklahoma City Thunder, sahasında Boston Celtics karşısında 105-92'lik skorla 15. galibiyetine ulaştı. Shai Gilgeous-Alexander 33 sayı ve 11 ribaundla öne çıkarken, Celtics'te Jayson Tatum 26 sayı, 10 ribaund ile maçta yer aldı.

Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Charlotte Hornets'ı 115-105 mağlup ederek galibiyet serisini 10 maça çıkardı. Cavaliers'ta Darius Garland 25 sayı, Jarrett Allen ise 19 sayı ve 11 ribaund ile mücadele etti. Hornets'ta LaMelo Ball ve Brandon Miller 24'er sayıyla oynadı.

Maç Sonuçları

  • Cleveland Cavaliers - Charlotte Hornets: 115-105
  • Washington Wizards - New Orleans Pelicans: 98-110
  • Orlando Magic - Utah Jazz: 92-105
  • Houston Rockets - Los Angeles Lakers: 119-115
  • Golden State Warriors - Sacramento Kings: 99-129
  • Oklahoma City Thunder - Boston Celtics: 105-92

İLGİLİ HABERLER

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yunus Akgün'ün Gol Şovuyla Galatasaray Sezonu Parlatıyor
2
Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u Ağırlıyor
3
Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Grot Budowlani ile Karşılaşıyor
4
QNB Türkiye'den Meme Kanseri Farkındalık Turnuvası
5
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Saint-Quentin'i Ağırlayacak
6
Trabzonspor'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür Mesajı
7
Alperen Şengün'ün 14 Sayısı ile Rockets, Lakers'ı Geçti

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı