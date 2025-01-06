Alperen Şengün'ün 14 Sayısı ile Rockets, Lakers'ı Geçti

Alperen Şengün ile Rockets, Lakers'ı Mağlup Etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün 14 sayı attığı maçta Houston Rockets, Los Angeles Lakers'ı 119-115 mağlup etti. Rockets, konuk ettiği Lakers karşısında zorlu bir mücadeleden galip ayrılmayı başardı.

Bu maçta Alperen Şengün, 14 sayı, 6 ribaunt ve 4 asistle önemli bir performans sergiledi. Rockets'ta en skorer oyuncu ise Jalen Green oldu, Green bu maçta 33 sayı bularak takımına büyük katkı sağladı.

Lakers cephesinde ise Anthony Davis 30 sayıyla takımın en etkili ismi olurken, LeBron James ve Austin Reaves 21'er sayıyla oynadı. NBA'de toplamda 6 maç oynandı.

Diğer Maç Sonuçları

Oklahoma City Thunder, sahasında Boston Celtics karşısında 105-92'lik skorla 15. galibiyetine ulaştı. Shai Gilgeous-Alexander 33 sayı ve 11 ribaundla öne çıkarken, Celtics'te Jayson Tatum 26 sayı, 10 ribaund ile maçta yer aldı.

Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Charlotte Hornets'ı 115-105 mağlup ederek galibiyet serisini 10 maça çıkardı. Cavaliers'ta Darius Garland 25 sayı, Jarrett Allen ise 19 sayı ve 11 ribaund ile mücadele etti. Hornets'ta LaMelo Ball ve Brandon Miller 24'er sayıyla oynadı.

Maç Sonuçları