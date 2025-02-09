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Alperen Şengün'ün 30 Sayısı Rockets'a Galibiyet Getirmedi

Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 30 sayısıyla Mavericks'e 116-105 yenildi. Rockets, bu sezon 20. mağlubiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 10:25
Alperen Şengün'ün 30 Sayısı Rockets'a Galibiyet Getirmedi

Alperen Şengün'ün Performansı Yetersiz Kaldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), Houston Rockets, Dallas Mavericks ile karşılaştığı maçta 116-105'lik sonuçla mağlup oldu. Bu mücadelede milli oyuncu Alperen Şengün etkileyici bir performans sergileyerek 30 sayı kaydetti.

Rockets, Batı Konferansı'nın 5'incisi olarak dikkat çeken bir sezon geçiriyor ancak bu karşılaşma, takımlarının ardı ardına 6. mağlubiyetini almasına neden oldu. Alperen, maçta yaklaşık 38 dakika süre aldı ve 8 ribaunt, 3 asist ve 1 blok ile dikkat çekti. Takımdan Jalen Green 24, Amen Thompson ise 20 sayı ile katkıda bulundu.

Mavericks'te Anthony Davis Sakatlandı

Sezonun 28. galibiyetini elde eden Mavericks'te, Anthony Davis ilk maçında 26 sayı, 16 ribaunt ve 7 asist ile öne çıktı. Ancak, üçüncü çeyreğin sonunda sakatlanarak karşılaşmayı tamamlayamadı. Ev sahibi ekipte Max Christie 23, Naji Marshall ise 16 sayı üretti.

Lakers, Pacers'ı Geçti

Los Angeles Lakers, sahasında Indiana Pacers'ı 124-117 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini elde etti. Austin Reaves, bu karşılaşmada 45 sayı ile kariyer rekoru kırarak takımına büyük katkı sağladı. LeBron James ve Luka Doncic'in oynayamadığı maçta, Rui Hachimura 24, Gabe Vincent ise 12 sayı kaydetti.

Diğer Maçlar

  • Washington Wizards - Atlanta Hawks: 111-125
  • Orlando Magic - San Antonio Spurs: 112-111
  • Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder: 112-125
  • Minnesota Timberwolves - Portland Trail Blazers: 114-98
  • Chicago Bulls - Golden State Warriors: 111-132
  • New York Knicks - Boston Celtics: 104-131
  • Phoenix Suns - Denver Nuggets: 105-122
  • Sacramento Kings - New Orleans Pelicans: 123-118
  • Los Angeles Clippers - Utah Jazz: 130-110

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