Alperen Şengün'ün 30 Sayısı Rockets'a Galibiyet Getirmedi

Alperen Şengün'ün Performansı Yetersiz Kaldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), Houston Rockets, Dallas Mavericks ile karşılaştığı maçta 116-105'lik sonuçla mağlup oldu. Bu mücadelede milli oyuncu Alperen Şengün etkileyici bir performans sergileyerek 30 sayı kaydetti.

Rockets, Batı Konferansı'nın 5'incisi olarak dikkat çeken bir sezon geçiriyor ancak bu karşılaşma, takımlarının ardı ardına 6. mağlubiyetini almasına neden oldu. Alperen, maçta yaklaşık 38 dakika süre aldı ve 8 ribaunt, 3 asist ve 1 blok ile dikkat çekti. Takımdan Jalen Green 24, Amen Thompson ise 20 sayı ile katkıda bulundu.

Mavericks'te Anthony Davis Sakatlandı

Sezonun 28. galibiyetini elde eden Mavericks'te, Anthony Davis ilk maçında 26 sayı, 16 ribaunt ve 7 asist ile öne çıktı. Ancak, üçüncü çeyreğin sonunda sakatlanarak karşılaşmayı tamamlayamadı. Ev sahibi ekipte Max Christie 23, Naji Marshall ise 16 sayı üretti.

Lakers, Pacers'ı Geçti

Los Angeles Lakers, sahasında Indiana Pacers'ı 124-117 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini elde etti. Austin Reaves, bu karşılaşmada 45 sayı ile kariyer rekoru kırarak takımına büyük katkı sağladı. LeBron James ve Luka Doncic'in oynayamadığı maçta, Rui Hachimura 24, Gabe Vincent ise 12 sayı kaydetti.

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