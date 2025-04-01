DOLAR
37,93 0,06%
EURO
41,07 -0,13%
ALTIN
3.820,67 -0,28%
BITCOIN
3.200.251,4 -2,26%

Alperen Şengün'ün Çabası Yetersiz Kaldı: Rockets Lakers'a Yenildi

Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 14 sayılık performansına rağmen Lakers'a 104-98 yenildi. Maç sonrası istatistikler dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 10:18
Alperen Şengün'ün Çabası Yetersiz Kaldı: Rockets Lakers'a Yenildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 14 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistle mücadele ettiği maçta Los Angeles Lakers'a 104-98 mağlup oldu.

NBA'de toplamda 8 maç oynanırken, Rockets'ta Amen Thompson 20 sayı, Jabari Smith Jr. ise 15 sayı ve 11 ribauntla karşılaşmayı tamamladı. Ancak, bu çabalar mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Lakers cephesinde ise Luka Doncic, Dorian Finney-Smith ve Gabe Vincent 20'şer sayı atarak dikkat çekerken, LeBron James 16 sayı ve 8 ribauntluk performansıyla takımına katkıda bulundu.

Oklahoma City Thunder'dan Tarihi Galibiyet

Öte yandan, Oklahoma City Thunder, evinde Chicago Bulls'ü 145-117 mağlup ederek üst üste 10. galibiyetini elde etti. Thunder'da Jalen Williams 23 sayı, Shai Gilgeous-Alexander ise 27 sayı ve 12 asist ile "double-double" yaparak dikkatleri üzerine çekti. Konuk takımda ise Jevon Carter 17 sayı, Josh Giddey 15 sayı ve 10 asistle oynamayı başardı.

Maç Sonuçları

- Washington Wizards: 94 - Miami Heat: 120
- Orlando Magic: 87 - Los Angeles Clippers: 96
- Indiana Pacers: 111 - Sacramento Kings: 109
- Charlotte Hornets: 110 - Utah Jazz: 106
- Memphis Grizzlies: 103 - Boston Celtics: 117
- Oklahoma City Thunder: 145 - Chicago Bulls: 117
- Dallas Mavericks: 109 - Brooklyn Nets: 113
- Los Angeles Lakers: 104 - Houston Rockets: 98

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arkas Sailing Team, Genoa Sailing Week 2025'te Şampiyon Oldu
2
Ceren Reyhan Yıldırım, Yunanistan'da Altın Madalya Kazandı
3
THY Avrupa Ligi'nde 33. Haftanın Heyecanı Başlıyor
4
Genç Cimnastikçiler Bulgaristan'dan 3 Madalya ile Döndü
5
Futbol Hakemi Çift: Uğur ve Hümeyra Yücel, Yeşil Sahalarda Beraber Görev Alıyor
6
Özkan ve Rahşan Akar, Dünya Şampiyonası'na Voleybol Salonu Hazırlığı ile Gidiyor
7
Sivasspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!