Alperen Şengün'ün Çabası Yetersiz Kaldı: Rockets Lakers'a Yenildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 14 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistle mücadele ettiği maçta Los Angeles Lakers'a 104-98 mağlup oldu.

NBA'de toplamda 8 maç oynanırken, Rockets'ta Amen Thompson 20 sayı, Jabari Smith Jr. ise 15 sayı ve 11 ribauntla karşılaşmayı tamamladı. Ancak, bu çabalar mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Lakers cephesinde ise Luka Doncic, Dorian Finney-Smith ve Gabe Vincent 20'şer sayı atarak dikkat çekerken, LeBron James 16 sayı ve 8 ribauntluk performansıyla takımına katkıda bulundu.

Oklahoma City Thunder'dan Tarihi Galibiyet

Öte yandan, Oklahoma City Thunder, evinde Chicago Bulls'ü 145-117 mağlup ederek üst üste 10. galibiyetini elde etti. Thunder'da Jalen Williams 23 sayı, Shai Gilgeous-Alexander ise 27 sayı ve 12 asist ile "double-double" yaparak dikkatleri üzerine çekti. Konuk takımda ise Jevon Carter 17 sayı, Josh Giddey 15 sayı ve 10 asistle oynamayı başardı.

Maç Sonuçları

- Washington Wizards: 94 - Miami Heat: 120

- Orlando Magic: 87 - Los Angeles Clippers: 96

- Indiana Pacers: 111 - Sacramento Kings: 109

- Charlotte Hornets: 110 - Utah Jazz: 106

- Memphis Grizzlies: 103 - Boston Celtics: 117

- Oklahoma City Thunder: 145 - Chicago Bulls: 117

- Dallas Mavericks: 109 - Brooklyn Nets: 113

- Los Angeles Lakers: 104 - Houston Rockets: 98