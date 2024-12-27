Alperen Şengün'ün Double Double Performansı Houston'a Galibiyeti Getirdi

NBA'de Alperen Şengün'ün Başarılı Maçı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün, gösterdiği "double double" performansıyla Houston Rockets takımına galibiyeti getirdi. Rockets, New Orleans Pelicans karşısında sahadan 128-111'lik skorla galip ayrıldı.

Maçın Detayları

Bu gece oynanan 9 maçla NBA'e devam edilirken, Houston, Batı Konferansı'nda deplasmanda New Orleans'a konuk oldu. Alperen, Smoothie King Centerda oynanan mücadelede 25 dakika 10 saniye süre alarak 10 sayı, 13 ribaunt ve 6 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.

Houston'da Jalen Green 30, Cam Whitmore 27 ve Fred VanVleet 25 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. New Orleans Pelicans takımında ise Trey Murphy III 21, Dejounte Murray ve Brandon Boston ise 17'şer sayı ile mücadele etti ancak bu performans galibiyete yetmedi.

Bu sonuçla birlikte, Houston Rockets sezonun 21. galibiyetini elde ederken, New Orleans Pelicans 26. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Oklahoma City Thunder da Coşturdu

Öte yandan, Oklahoma City Thunder deplasmanda Indiana Pacers'ı 120-114 mağlup ederek üst üste 9. galibiyetini aldı. Gainbridge Fieldhouse'da oynanan maçta Shai Gilgeous-Alexander'ın 45 sayı, 7 ribaunt ve 8 asistlik performansı galibiyette etkili oldu. Jalen Williams ise 20 sayı ile katkıda bulundu. Indiana takımında ise Andrew Nembhard 23, Pascal Siakam 22 sayıyla skora katkıda bulundu ancak bu çaba galibiyeti getirmedi.

Maç Sonuçları

Geceye damgasını vuran diğer sonuçlar ise şöyle: