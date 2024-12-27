DOLAR
35,26 -0,28%
EURO
36,75 0,06%
ALTIN
2.981,04 -0,11%
BITCOIN
3.398.178,86 -0,82%

Alperen Şengün'ün Double Double Performansı Houston'a Galibiyeti Getirdi

Alperen Şengün, Houston Rockets'ın New Orleans Pelicans'ı 128-111 yendiği maçta önemli bir performans sergiledi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 10:49
Alperen Şengün'ün Double Double Performansı Houston'a Galibiyeti Getirdi

NBA'de Alperen Şengün'ün Başarılı Maçı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün, gösterdiği "double double" performansıyla Houston Rockets takımına galibiyeti getirdi. Rockets, New Orleans Pelicans karşısında sahadan 128-111'lik skorla galip ayrıldı.

Maçın Detayları

Bu gece oynanan 9 maçla NBA'e devam edilirken, Houston, Batı Konferansı'nda deplasmanda New Orleans'a konuk oldu. Alperen, Smoothie King Centerda oynanan mücadelede 25 dakika 10 saniye süre alarak 10 sayı, 13 ribaunt ve 6 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.

Houston'da Jalen Green 30, Cam Whitmore 27 ve Fred VanVleet 25 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. New Orleans Pelicans takımında ise Trey Murphy III 21, Dejounte Murray ve Brandon Boston ise 17'şer sayı ile mücadele etti ancak bu performans galibiyete yetmedi.

Bu sonuçla birlikte, Houston Rockets sezonun 21. galibiyetini elde ederken, New Orleans Pelicans 26. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Oklahoma City Thunder da Coşturdu

Öte yandan, Oklahoma City Thunder deplasmanda Indiana Pacers'ı 120-114 mağlup ederek üst üste 9. galibiyetini aldı. Gainbridge Fieldhouse'da oynanan maçta Shai Gilgeous-Alexander'ın 45 sayı, 7 ribaunt ve 8 asistlik performansı galibiyette etkili oldu. Jalen Williams ise 20 sayı ile katkıda bulundu. Indiana takımında ise Andrew Nembhard 23, Pascal Siakam 22 sayıyla skora katkıda bulundu ancak bu çaba galibiyeti getirmedi.

Maç Sonuçları

Geceye damgasını vuran diğer sonuçlar ise şöyle:

  • Washington Wizards - Charlotte Hornets: 113-110
  • Orlando Magic - Miami Heat: 88-89
  • Indiana Pacers - Oklahoma City Thunder: 114-120
  • Atlanta Hawks - Chicago Bulls: 141-133
  • New Orleans Pelicans - Houston Rockets: 111-128
  • Milwaukee Bucks - Brooklyn Nets: 105-111
  • Memphis Grizzlies - Toronto Raptors: 155-126
  • Sacramento Kings - Detroit Pistons: 113-114
  • Portland Trail Blazers - Utah Jazz: 122-120

İLGİLİ HABERLER

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2024 Aralık Spor Gelişmeleri: Fenerbahçe Opet'ten Zafere, Buse Tosun Çavuşoğlu'na Ödül
2
Kasım 2024 Sporda Neler Oldu? Kadın Basketbol Takımı Tarih Yazdı, Nadal Veda Etti
3
Mart 2024 Spor Gündemi: LeBron James Tarih Yazdı, Arda Güler İlk Golünü Attı
4
Süper Lig'de Forma Giyen Futbolcuların Yaş Ortalaması: İlk Yarının Raporu
5
2024 Mayıs Spor Gelişmeleri: Galatasaray Şampiyon, Mete Gazoz Altın Madalya Kazandı
6
2024 Ocak Sporu: Türkiye İlk Madalyasını Kazandı, Futbol Efsaneleri Hayatını Kaybetti
7
Futbol, Basketbol ve Voleybolda Yoğun Gelişmeler: Haziran 2024 Sporu

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor