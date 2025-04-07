Alperen Şengün'ün Double-Double Performansıyla Rockets Galip Geldi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) heyecan dolu bir gece daha yaşandı. Houston Rockets, Alperen Şengün'ün double-double yaptığı maçta Golden State Warriors'ı 106-96 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Rockets, Batı Konferansı ikinci sırada yer alırken, bu karşılaşmada yaklaşık 33 dakika süre alan Alperen Şengün, 19 sayı, 14 ribaunt ve 4 asist ile göz doldurdu. Takım, üst üste 3. galibiyetini elde ederek 52. galibiyetine ulaşmış oldu. Aynı maçta Dillon Brooks 24, Jalen Green ise 21 sayıyla katkıda bulundu.

Öte yandan, Batı Konferansı 6. sırasındaki Warriors, bu maçın ardından sezonun 32. yenilgisini almış oldu. Warriors'ın en skorer ismi Buddy Hield 20 sayı, Brandin Podziemski ise 19 sayı kaydetti. Ancak, takımın yıldız oyuncusu Stephen Curry bu maçta yalnızca 3 sayıda kalabildi.

Lakars Rüzgarı

Batı Konferansı üçüncüsü Los Angeles Lakers, deplasmanda lig lideri Oklahoma City Thunder'ı 126-99 mağlup etti. Lakers'ta Luka Doncic 30 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistle önemli bir performansa imza atarken, Austin Reaves 20, LeBron James ise 19 sayı kaydetti. Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 26 sayılık katkısıyla öne çıkarak takımının çabasını sürdürdü ancak 14. yenilgilerini önleyemedi.

Jokic'in Çabası Yetersiz Kaldı

Denver Nuggets, Nikola Jokic'in etkileyici triple-double performansına rağmen Indiana Pacers'a 125-120 yenildi. Ev sahibi Nuggets, art arda 4. yenilgisini alırken, Jokic 41 sayı, 15 ribaunt ve 13 asistle takımının en dikkat çekici ismi oldu.

Maç Sonuçları

Diğer maç sonuçları ise şöyle: