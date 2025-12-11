DOLAR
Didim Belediyespor, Gaziemir'e 3-0'lık Galibiyetle Deplasmandan Döndü

TVF Kadınlar 2. Ligi 7. Grup 16. haftasında Didim Belediyespor, Gaziemir Belediyespor'u 3-0 yenerek deplasmandan galibiyetle döndü.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 09:27
Maç Özeti

TVF Kadınlar 2. Ligi 7. Grup'ta mücadele eden Didim Belediyespor, ligin 16. haftasında karşılaştığı Gaziemir Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

Maç boyunca yüksek temposunu koruyan ve üstün oyun anlayışını sahaya yansıtan Didim temsilcisi, setlerin tamamında rakibine baskı kurdu. Hücumda etkili, savunmada disiplinli bir performans sergileyen takım, tribünleri dolduran taraftarlara adeta bir voleybol şöleni yaşattı.

Başkanın Açıklaması

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay maçın ardından sporcuları tebrik etti ve şunları söyledi:

"Şehrimizin gururu Didim Belediyespor Kadın Voleybol Takımı’nı yürekten kutluyorum. Sahaya koydukları enerji, disiplin ve mücadele ruhu ile Didim’in adını bir kez daha gururla duyurdular. Aldıkları bu değerli galibiyet, takım olmanın, emek vermenin ve birlikte başarmanın en güzel örneğidir. Teknik ekibi, sporcularımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor; başarılarının sezon boyunca artarak devam etmesini diliyorum. Didim her alanda olduğu gibi sporda da güçlü olmaya devam edecek" dedi.

