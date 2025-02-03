DOLAR
35,89 -0,15%
EURO
36,81 1,01%
ALTIN
3.216,28 0,27%
BITCOIN
3.503.729,35 0,21%

Alvaro Morata, Galatasaray'a Transfer Oldu!

Galatasaray, İspanyol golcü Alvaro Morata'yı 1 yıllığına kiraladı. Transfer detayları ve ücretler açıklandı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 00:58
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 00:58
Alvaro Morata, Galatasaray'a Transfer Oldu!

Alvaro Morata, Galatasaray'da!

Sarı-kırmızılı ekip, İspanyol futbolcu Alvaro Morata'yı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kadrosuna kattı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin'in geçici transferi için AC Milan SPA Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Bu transfer için toplamda 6 milyon avro ödemenin yapılacağı belirtildi." ifadeleri kullanıldı.

Transfer ve Ücret Detayları

32 yaşındaki golcüye, bu sezonun ikinci yarısı ve 2025-2026 sezonunun ilk yarısı için 3'er milyon avro garanti ücret ödeneceği duyuruldu. Ayrıca, 15 Ocak 2026 tarihine kadar yazılı bildirim yapılması durumunda 8 milyon avro karşılığında Morata'nın kesin transferinin yapılabileceği vurgulandı. Bu ücretin 6 taksit halinde ödeneceği ifade edildi.

Kiralama Süresi ve Opsiyonlar

Eğer kulüp, 15 Ocak 2026 itibarıyla satın alma opsiyonunu kullanmazsa, kiralama süresi 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzatılabilecektir. Uzatma durumunda 2025-2026 sezonu ikinci yarısı için yine 3 milyon avro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca, 10 Haziran 2026 tarihine kadar 9 milyon avro karşılığında futbolcunun kesin transferi için yazılı bildirim yapılabilecektir.

Gelecek Sezon Ücretleri

Eğer satın alma opsiyonu kullanılacak ise, futbolcuya sunulacak garanti ücretler ise şu şekildedir:
2026-2027 sezonu için 6 milyon avro,
2027-2028 sezonu için 6 milyon avro.

İLGİLİ HABERLER

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
16 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda!
2
Derbide İlk Golün Stratejik Önemi
3
Esra Yıldız Kahraman Paris 2024'te Bronz Madalya Kazandı
4
Fenerbahçe Asbaşkanı Ilıcalı: 'Hakem Tartışmalarını Anlayamıyorum'
5
Milli Yelkenci Mehmet Erkut Budak, İspanya'da Altın Madalya Kazandı
6
Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut TFF'ye Çağrıda Bulundu
7
Alvaro Morata, Galatasaray'a Transfer Oldu!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı