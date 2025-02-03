Alvaro Morata, Galatasaray'a Transfer Oldu!

Alvaro Morata, Galatasaray'da!

Sarı-kırmızılı ekip, İspanyol futbolcu Alvaro Morata'yı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kadrosuna kattı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin'in geçici transferi için AC Milan SPA Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Bu transfer için toplamda 6 milyon avro ödemenin yapılacağı belirtildi." ifadeleri kullanıldı.

Transfer ve Ücret Detayları

32 yaşındaki golcüye, bu sezonun ikinci yarısı ve 2025-2026 sezonunun ilk yarısı için 3'er milyon avro garanti ücret ödeneceği duyuruldu. Ayrıca, 15 Ocak 2026 tarihine kadar yazılı bildirim yapılması durumunda 8 milyon avro karşılığında Morata'nın kesin transferinin yapılabileceği vurgulandı. Bu ücretin 6 taksit halinde ödeneceği ifade edildi.

Kiralama Süresi ve Opsiyonlar

Eğer kulüp, 15 Ocak 2026 itibarıyla satın alma opsiyonunu kullanmazsa, kiralama süresi 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzatılabilecektir. Uzatma durumunda 2025-2026 sezonu ikinci yarısı için yine 3 milyon avro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca, 10 Haziran 2026 tarihine kadar 9 milyon avro karşılığında futbolcunun kesin transferi için yazılı bildirim yapılabilecektir.

Gelecek Sezon Ücretleri

Eğer satın alma opsiyonu kullanılacak ise, futbolcuya sunulacak garanti ücretler ise şu şekildedir:

2026-2027 sezonu için 6 milyon avro,

2027-2028 sezonu için 6 milyon avro.