Alves Kablo Spor Kulübü, Ampute Futbol Süper Ligi'nde Farklı Galibiyet Aldı

Alves Kablo Spor Kulübü, İlk Haftayı Dominasyonla Geçirdi

Ampute Futbol Süper Ligi'nin açılış haftasında, son şampiyon Alves Kablo Spor Kulübü, Konya Ampute Futbol takımını 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın Detayları

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, bu sezonun ilk haftasının kapanış maçı Ankara'da gerçekleştirildi. Kahramankazan Sentetik Saha'da oynanan mücadelede Alves Kablo, rakibi karşısında etkili bir performans sergiledi.

Alves Kablo Spor Kulübü'nün gollerini Fatih Şentürk, Şeyhmus Erdinç (2), Ömer Güleryüz, Muhammet Yeğen ve Khudoykulov kaydetti. Konya Ampute Futbol'un tek sayısını ise Jusu attı.

Bu sonuç, Alves Kablo Spor Kulübü için sezonun başlangıcında oldukça etkileyici bir galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.