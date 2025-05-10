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Amasya'da Kadın Futbol Takımı Anneler Günü'nü Unutmadı

Amasis Kadın Futbol Takımı, Anneler Günü'nde annelerine çiçekler bularak duygusal bir sürpriz yaptı.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 13:49
Amasya'da Kadın Futbol Takımı Anneler Günü'nü Unutmadı

Amasya'da Kadın Futbolcular Annelerini Unutmadı

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Ligde mücadele eden Amasis Kadın Futbol Takımı, Anneler Günü'nde annelerine unutulmaz bir sürpriz yaptı. Takım oyuncuları, antrenman sırasında annelerine çiçek vererek bu özel günü kutladı.

Sabah Antrenmanı ve Duygusal Anlar

Futbolcular, sabah saatlerinde Bahçeleriçi Semt Sahası'nda antrenman gerçekleştirirken, anneleri de kızlarını desteklemek için tesislere geldi. Antrenman esnasında, futbolcular annelerinin önünde diz çökerek onlara çiçek takdim etti.

Anneler Gününe Özel Kutlama

Anne Meral Ayrıç, AA muhabirine verdiği demeçte, "Kızım kulüpte oynuyor. Bugün onu antrenmana getirdim, izlemek istedim. Kulüp hocaları ve çocuklar çok güzel bir sürpriz hazırlamışlar bize, her şey için çok teşekkür ederiz. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlarız. Bizi çiçeklerle karşıladılar bugün," dedi.

Futbolculardan Minel Meyra Ayrıç ise, "Bugün her zamanki gibi antrenmana geldik. Bizi izlemeye gelen annelerimizin Anneler Günü'nü kutlamak istedik. Onlar için bir sürpriz oldu. Çiçek gibi annelerimiz olduğu için ona çiçek verdik. Hepsinin Anneler Günü kutlu olsun," şeklinde konuştu.

Başkan Gül'den Anlamlı Mesaj

Kulübün başkanı ve antrenörü Mustafa Gül ise, "Anneler sadece evin değil, toplumumuzun da temelidir. Sporcu bir kız çocuğunun ilk antrenörü annesidir. Bugün çiçekleriyle annelerinin karşısına çıkan çocuklar, bu küçük yürekler geleceğin hem sporcuları hem de annesidir parolasıyla bu etkinliğimizi yaptık," diyerek annelerin önemine dikkat çekti.

Önemli Maç Yarın!

Amasis Kadın Futbol Takımı, 2. Lige yükselmek için yarın Afyon Anadolugücü Spor ile play-off maçına çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Ligde mücadele eden Amasis Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları...

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Ligde mücadele eden Amasis Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları, antrenman sırasında çiçek verdikleri annelerinin Anneler Günü'nü kutladı.

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Ligde mücadele eden Amasis Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları...

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Ligde mücadele eden Amasis Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları, antrenman sırasında çiçek verdikleri annelerinin Anneler Günü'nü kutladı.

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