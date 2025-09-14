Amasya Suluova'da 470 Pehlivanla Yağlı Güreşte Başpehlivan Bekir Eryücel

Amasya Suluova'da Yağlı Güreş Coşkusu: Başpehlivan Bekir Eryücel

1 Eylül Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikte 470 pehlivan er meydanına çıktı

Suluova Belediyesi tarafından 1 Eylül Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, Suluovalı milli güreşçiler merhum Hüseyin Yener, Sadık Esen, Yusuf Demir ve Ali Şahin anısına yağlı güreş organizasyonu düzenlendi. Etkinlik Yedikır Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Törene Amasya Valisi Önder Bakan, İlçe Kaymakamı Şafak Gürçam, Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun, siyasi parti temsilcileri, çok sayıda vatandaş ve 470 pehlivan katıldı.

Pehlivanlar 14 boyda er meydanında kıyasıya mücadele verdi. Finalde Serhat Balcı'yı mağlup eden Başpehlivan Bekir Eryücel şampiyonluğa ulaştı.

Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun yaptığı açıklamada: "Bugün 1 Eylül şenlikleri kapsamında düzenlemiş olduğumuz 1 Eylül şenliklerinin son günü yağlı güreşleri yapmak için burada bulunmuş oluyoruz. Burada birlikteyiz. 1 Eylül şenlikleri kapsamında yapmış olduğumuz geleneksel yağlı güreşlerinin geçtiğimiz sene karakucaktı, bu sene yağlı güreşlere çevirdik. Rabbim inşallah bundan sonra da yağlı olarak devam etmeyi nasip eyler bizlere." dedi.

Başpehlivan Bekir Eryücel ise, "Ustamdan Allah razı olsun beni buralara getirdiği için, çalıştırdığı için. Ailemden, eşimden ve herkesten Allah razı olsun. Öbür sene görüşmek dileğiyle. Hedef seneye Kırkpınar’da birincilik inşallah Allah kısmet ederse." ifadelerini kullandı.

Organizasyonun sonunda 14 boyda dereceye girenlere madalyalar takdim edildi; Başpehlivan Bekir Eryücel'in kemeri Amasya Valisi Önder Bakan, Kaymakam Şafak Gürçam ve Belediye Başkanı Rıfat Uzun tarafından verildi.

