Amasyaspor 2-1 Pazarspor | TFF 3. Lig 3. Grup 15. Hafta

Amasyaspor, TFF 3. Lig 3. Grup 15. haftada Pazarspor'u 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 19:07
Amasyaspor 2-1 Pazarspor

TFF 3. Lig 3. Grup 15. hafta karşılaşmasında Amasyaspor, konuk ettiği Pazarsporu 2-1 mağlup etti.

Maç Bilgileri

Stat: 12 Haziran

Hakemler: Muhammed Taha Onat, Refik Erim, Hakan Dursun

Kadro

Amasyaspor: Onur Alp Sarman, Burak Can Alakuş, Bayram Enes An, Kerem Fidan, Polat Abay, Fatih Ergen, Onur Kolay, Tamer Aşık, Burak Özbakır, Mustafa Acar, Fahri Yağız Parlak (Okan Keklik dk.90)

Pazarspor: Ahmet Çağrı Güney, Aras Aydın, Gökmen Aydoğdu, Şükrü Göksu Öner (İbrahim Metin dk.46), Emre Akgün, Niyazi Kılıç, Ali Burak Atmaca (Cengiz Özuslu dk.31), Eren Türkkal, Serhat Hazır, Ali Alperen Çelik, Mehmet Can Davarcıoğlu

Goller

Fahri Yağız Parlak dk. 63, Fatih Ergen dk.77 (Amasyaspor) - Cengiz Özuslu dk. 83 (Pazarspor)

Sarı Kartlar

Kerem Fidan, Polat Abay, Onur Kolay, Burak Özbakır (Amasyaspor) - Gökmen Aydoğdu (Pazarspor)

