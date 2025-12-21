Amasyaspor 2-1 Pazarspor
TFF 3. Lig 3. Grup 15. hafta karşılaşmasında Amasyaspor, konuk ettiği Pazarsporu 2-1 mağlup etti.
Maç Bilgileri
Stat: 12 Haziran
Hakemler: Muhammed Taha Onat, Refik Erim, Hakan Dursun
Kadro
Amasyaspor: Onur Alp Sarman, Burak Can Alakuş, Bayram Enes An, Kerem Fidan, Polat Abay, Fatih Ergen, Onur Kolay, Tamer Aşık, Burak Özbakır, Mustafa Acar, Fahri Yağız Parlak (Okan Keklik dk.90)
Pazarspor: Ahmet Çağrı Güney, Aras Aydın, Gökmen Aydoğdu, Şükrü Göksu Öner (İbrahim Metin dk.46), Emre Akgün, Niyazi Kılıç, Ali Burak Atmaca (Cengiz Özuslu dk.31), Eren Türkkal, Serhat Hazır, Ali Alperen Çelik, Mehmet Can Davarcıoğlu
Goller
Fahri Yağız Parlak dk. 63, Fatih Ergen dk.77 (Amasyaspor) - Cengiz Özuslu dk. 83 (Pazarspor)
Sarı Kartlar
Kerem Fidan, Polat Abay, Onur Kolay, Burak Özbakır (Amasyaspor) - Gökmen Aydoğdu (Pazarspor)
