Amed Sportif Faaliyetler 2-1 Atko Grup Pendikspor | Altıparmak: "Tecrübemizle kazanacağımızı biliyorduk"

Amed Sportif Faaliyetler 2-1 Atko Grup Pendikspor

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Atko Grup Pendikspor'u 2-1 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Mehmet Altıparmak, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Altıparmak: "Tecrübemizle kazanacağımızı biliyorduk"

Altıparmak, alınan galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek "Tecrübemizle kazanacağımızı biliyorduk" dedi ve oyuncularını tebrik etti.

Atko Grup Pendikspor'u ligde şimdiye kadar oynadıkları en düzenli ve en iyi takım olarak nitelendiren Altıparmak, "Milli takım arasından sonraki maçın zor olacağını biliyorduk. Maçın birinci dakikasından 97'nci dakikasına kadar maçın içerisinde kaldığımızda tecrübemizle kazanacağımızı biliyorduk. Maçın belirli bölümlerinde iyi oynadık. Özellikle ilk yarıda top daha fazla bizdeydi. İstatistiklere baktığımızda da hep bir farklı ya da iki farklı bizim üstünlüğümüz var."

Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ifade eden Altıparmak, hedeflerinin şampiyon olduğunu ve bütün maçları kazanmak istediklerini vurguladı.

Atko Grup Pendikspor cephesi

Atko Grup Pendikspor yardımcı antrenörü Metin İlhan, iyi oynadıkları bir karşılaşmayı mağlubiyetle tamamlamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

İlhan, maç hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "Müthiş bir maç oldu. Gitti geldi ve biz de yenebilirdik. İlk defa mağlup olduk. Amed Sportif Faaliyetler iyi bir takım. Ligden gelen bayağı iyi oyuncusu var. Bizim bir an önce kendimize çeki düzen verip, düzelmemiz lazım."

