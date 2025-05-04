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Amed Sportif Faaliyetler, Adanaspor'u 4-0 Geçti

Amed Sportif Faaliyetler, Adanaspor'u 4-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Teknik direktör Servet Çetin önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 20:18
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 20:18
Amed Sportif Faaliyetler, Adanaspor'u 4-0 Geçti

Amed Sportif Faaliyetler, Adanaspor'u 4-0 Yendi

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Adanaspor'u 4-0'lık skorla geçerek üç puanı hanesine yazdırdı. Maç sonrası basın toplantısında, Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, geçen hafta kaybettikleri için bu haftanın çok fazla önemi olmadığını belirtti.

Önemli Açıklamalar

Çetin, "Maalesef geçen hafta kaybettiğimiz için bu haftanın çok fazla önemi olmadı. Yine de 3 puanı hanemize yazdırdığımız için mutluyuz." dedi.

Çetin, ayrıca tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı dileğinde bulundu.

Maçın Detayları

Adanaspor’un daha önce ligden düştüğünü hatırlatan teknik direktör, "Aslında maça kötü başladık. Golleri bulduktan sonra ritmimizi yakaladık. Topun hakimiyeti bizdeydi ama daha fazla pozisyon üretebilirdik. Farklı skorla kazandık ve 3 puanı aldık." şeklinde konuştu.

Adanaspor Cephesi

Adanaspor teknik sorumlusu Yılmaz Akbaşlı ise maç sonrası yaptığı değerlendirmede, "Sahada ne kadar iddian varsa o kadar enerjin olur. İddian yoksa enerji ve performans düşer. Bugün de böyle bir olay vardı. Rakibimizi kutluyoruz, başarılar diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çetin, kalan son maçları için de, "Bir maçımız kaldı. İnşallah o maçımıza da çok iyi şekilde hazırlanıp, kimsenin emeğine sıkıntı yaratmayacak şekilde sezonu kapatacağız." dedi.

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Adanaspor'u 4-0 yenen Amed Sportif Faaliyetler'de...

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Adanaspor'u 4-0 yenen Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Servet Çetin, (fotoğrafta), maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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