Amed Sportif Faaliyetler - Ankara Keçiörengücü Maçında Beraberlik

Amed Sportif Faaliyetler - Ankara Keçiörengücü Maç Özeti

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında

Ankara Keçiörengücü ile karşılaştıkları 0-0'lık berabere kalınan maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında, "Bugün kazansak çok iyi olacaktı. Çünkü bütün oyun üstünlüğü bizdeydi." ifadelerini kullandı. Çetin, maçı takımın başında ilk kez yönettiğini ve çok kısa bir süre çalışma fırsatı bulduğunu belirtti.

Maçın Detayları

Çetin, oyuncularını performanslarından dolayı tebrik ederken, maçta rakip takımın sadece bir şutunun olduğunu ve buna karşın kendilerinin 17 şut atarak büyük bir üstünlük sağladıklarını ifade etti. İkinci yarıda %69 topa sahip olma oranıyla oynadıklarını vurgulayan Çetin, "Bu futbol sonrası kazanamadığımız için üzgünüz." dedi.

Ersan Parlatan'ın Değerlendirmesi

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan, maçın güzel bir atmosferde gerçekleştiğini belirtti. Amed taraftarının takımlarını desteklediğini ifade eden Parlatan, "İyi savunma yaparak rakibe fazla pozisyon vermeden, kazandığımız toplarla iyi geçişlerle sonuca gitmek istedik." değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, "Takım savunması yapabilme açısından iyi bir görüntü sergiledik." şeklinde konuştu.

Parlatan, maç sonrası oyuncularına gösterdikleri mücadele için teşekkür etti ve milli arayı değerlendireceklerini belirtti.