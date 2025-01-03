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Amed Sportif Faaliyetler-MKE Ankaragücü Maçının Günü ve Saati Değişti

Amed Sportif Faaliyetler ve MKE Ankaragücü karşılaşması 12 Ocak Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 17:21
Amed Sportif Faaliyetler-MKE Ankaragücü Maçının Günü ve Saati Değişti

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında büyük bir heyecanla beklenen Amed Sportif Faaliyetler ile MKE Ankaragücü karşılaşmasının günü ve saatinde değişiklik yapıldı.

MKE Ankaragücü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonunun almış olduğu karar doğrultusunda; 11 Ocak 2025 Cumartesi günü, Diyarbakır Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanması planlanan karşılaşmanın başlama saati, güvenlik önlemlerinin tam olarak alınabilmesi amacıyla 12 Ocak 2025 Pazar günü saat 16.00 olarak güncellenmiştir.

Bu değişiklik, futbolseverlerin güvenliği için önemli bir adım olarak değerlendirilirken, Amed Sportif Faaliyetler ve MKE Ankaragücü taraftarları bu heyecan dolu maçı dört gözle bekliyor.

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