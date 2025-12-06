Hakan Çalhanoğlu Attı: Inter Como'yu 4-0 Yendi

Serie A 14. haftasında ev sahibi ekip farklı kazandı

İtalya Serie A’nın 14. haftasında Inter, sahasında Como'yu 4-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin üçüncü golünü milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

Mücadeleye hızlı başlayan Inter, 11. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle 1-0 öne geçti; bu skor ilk yarının da sonucu oldu.

İkinci yarıda skoru 59. dakikada Marcus Thuram 2-0'a taşıdı.

80. dakikada sahneye çıkan Hakan Çalhanoğlu, farkı üçe çıkaran golü attı ve Inter'i 3-0 öne geçirdi.

86. dakikada Carlos Augusto topu ağlarla buluşturdu ve maç 4-0 tamamlandı.

Bu galibiyetle birlikte Inter'in puanı 30'a yükselirken, Como ise 24 puanda kaldı.

