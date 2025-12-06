Nelson Semedo 20. dakikada sakatlandı — Fenerbahçe Başakşehir

Maç ve sakatlık gelişmesi

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile kozlarını paylaşıyor.

Sarı-lacivertlilerde Portekizli sağ bek Nelson Semedo, mücadelenin 17. dakikasında savunmadan hızla topu çıkardıktan sonra orta alanda Harit’in müdahalesiyle durduruldu. Hakem Adnan Deniz Kayatepe pozisyonda faul kararı verdi.

Pozisyonun devamında Semedo kendisini yere bıraktı ve hakem sağlık ekiplerini sahaya çağırdı. Teknik heyet daha sonra değişiklik talebinde bulundu.

Semedo, maçın 20. dakikasında oyunu terk ederek yerine Kerem Aktürkoğlu girdi.

FENERBAHÇE'NİN PORTEKİZLİ FUTBOLCUSU NELSON SEMEDO, BAŞAKŞEHİR MAÇINDA SAKATLIĞI NEDENİYLE 20. DAKİKADA OYUNDAN ÇIKTI.