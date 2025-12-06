Nelson Semedo 20. dakikada sakatlandı — Fenerbahçe Başakşehir

Fenerbahçe'nin sağ beki Nelson Semedo, Başakşehir maçında sakatlandı; 20. dakikada Kerem Aktürkoğlu oyuna girdi.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 23:09
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 23:09
Maç ve sakatlık gelişmesi

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile kozlarını paylaşıyor.

Sarı-lacivertlilerde Portekizli sağ bek Nelson Semedo, mücadelenin 17. dakikasında savunmadan hızla topu çıkardıktan sonra orta alanda Harit’in müdahalesiyle durduruldu. Hakem Adnan Deniz Kayatepe pozisyonda faul kararı verdi.

Pozisyonun devamında Semedo kendisini yere bıraktı ve hakem sağlık ekiplerini sahaya çağırdı. Teknik heyet daha sonra değişiklik talebinde bulundu.

Semedo, maçın 20. dakikasında oyunu terk ederek yerine Kerem Aktürkoğlu girdi.

