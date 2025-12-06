Siverek Belediyesi'nden Ağrı Kadın Futbol Takımı'na Destek: Konaklama Masrafları Üstlendi

Siverek Belediyesi, Ağrı Kadın Futbol Takımı'nın Siverek deplasmanındaki tüm konaklama masraflarını üstlendi; takım midibüsle ilçeye geldi.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 23:18
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 23:18
Siverek Belediyesi'nden Ağrı Kadın Futbol Takımı'na Destek

Konaklama masrafları belediye tarafından karşılandı

Türkiye Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Ağrı Kadın Futbol Takımı, Siverek deplasmanı öncesi yaşadığı maddi sıkıntılara rağmen ligde iddiasını koruyor. Takıma en büyük destek ise Siverek Belediyesi'nden geldi.

Sezona kısıtlı imkânlarla başlayan ve maç eksiğine rağmen ligde ikinci sırada yer alan Ağrı temsilcisi, Siverek'e Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Kürşat Erdoğan tarafından tahsis edilen midibüs ile ulaştı. Takım, ilçeye varışında Siverek Belediye Başkanı Mehmet Ali Bucak tarafından misafir edildi.

Başkan Mehmet Ali Bucak, futbolcuların tüm konaklama masraflarını üstlenerek takıma önemli bir katkı sağladı.

Teknik Direktör Önder Tunay, ekonomik sıkıntılara rağmen hedeflerinin 1. Lig olduğunu vurguladı. Tunay, 'Kızlarımızın kararlılığı ve sahaya çıkma isteği bizi yeniden motive etti. Zorluklarla mücadele ederek yolumuza devam ediyoruz. Siverek Belediye Başkanı Mehmet Ali Bucak ve ekibine ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu zor süreçte güneydoğunun kadirşinaslığını bize hissettirdiler. Çok güzel ağırlandık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Tunay ayrıca, son iki sezonda Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi tarafından verilen destek sayesinde takımın önemli yol katettiğini belirtti.

Bu destek, maddi imkânların kısıtlı olduğu bir dönemde Ağrı Kadın Futbol Takımı'nın ligi başarıyla sürdürmesine katkı sağladı.

