Amed Sportif Faaliyetler, SMS Grup Sarıyer Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Trendyol 1. Lig 7. hafta karşılaşması öncesi son idman

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Amed Sportif Faaliyetler Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında oynayacağı SMS Grup Sarıyer maçının hazırlıklarını tamamladı.

Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Yeşil-kırmızılı futbolcular daha sonra yapılan ter idmanı ile karşılaşmaya hazır hale getirildi.

Amed Sportif Faaliyetler ile SMS Grup Sarıyer karşılaşması, yarın saat 20.00'de Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.