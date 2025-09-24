Amed Sportif Faaliyetler, SMS Grup Sarıyer Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig 7. hafta maçı öncesi Mehmet Altıparmak yönetimindeki antrenmanla SMS Grup Sarıyer karşılaşmasına hazır.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 20:10
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 20:10
Trendyol 1. Lig 7. hafta karşılaşması öncesi son idman

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Amed Sportif Faaliyetler Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında oynayacağı SMS Grup Sarıyer maçının hazırlıklarını tamamladı.

Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Yeşil-kırmızılı futbolcular daha sonra yapılan ter idmanı ile karşılaşmaya hazır hale getirildi.

Amed Sportif Faaliyetler ile SMS Grup Sarıyer karşılaşması, yarın saat 20.00'de Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

