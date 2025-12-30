DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,54 0,06%
ALTIN
6.073,5 -1,65%
BITCOIN
3.781.759,61 -1,11%

Amed Sportif Faaliyetler Tarkan Serbest'i 1.5 Yıllığına Kadrosuna Kattı

Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor'dan ayrılan 31 yaşındaki Tarkan Serbest'i opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı; imza törenine kulüp yöneticileri katıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 15:34
Amed Sportif Faaliyetler Tarkan Serbest'i 1.5 Yıllığına Kadrosuna Kattı

Amed Sportif Faaliyetler Tarkan Serbest'i 1.5 Yıllığına Kadrosuna Kattı

Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor ile yollarını ayıran 31 yaşındaki futbolcu Tarkan Serbest'i, opsiyon da dahil olmak üzere 1.5 yıllığına kadrosuna kattı.

Şehmus Özer Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Kulüp As Başkanı Şeyda Arslantaş, Spor Şube Sorumlusu Adnan Zengin, Servet Vurak ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emel İzgi Demir katıldı.

Şeyda Arslantaş'ın Açıklaması

"Kendisinden çok ciddi faydalar sağlayacağımıza inanıyoruz"

Şeyda Arslantaş, stoper ve orta saha bölgelerine ciddi katkı sağlayacağına inandıkları bir oyuncuyla sözleşme imzaladıklarını belirterek, "Kendisine, öncelikle Amed Spor’a ve Amed Spor camiasına duyduğu güzel duygular ve burada olmayı istemesinden dolayı teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok gönüllü olarak geldi, isteyerek geldi. Elbette futbolda hem futbolcuların hem de kulüplerin önem verdiği, hatta belki de öncelik verdiği en önemli unsurlardan biri maddiyattır. Ancak Tarkan’ın bu noktada maddiyatı belki de ikinci plana attığını, Amed Spor adına çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bu anlamda, kulübümüze ve camiamıza duyduğu sağduyu ve güzel duygular için kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz. Kendisinden çok ciddi faydalar sağlayacağımıza inanıyoruz ve kendisine hoş geldin diyoruz. İnşallah ikinci devrede Amed Spor’un şampiyonluğu için çok önemli katkılarda bulunacaktır. Bu beklenti ve bu istekle görüşmelerimizi yaptık. Kendisi de zaten bu anlamda sunacağı katkılara inandığı için aramıza katıldı. Umarım karşılıklı olarak, hocalarımızla, teknik ekibimizle, oyuncularımızla ve takımımızın tamamıyla birlikte, bizlerin de taraftar olarak Amed Spor camiası adına kendisine açtığımız kucağı sahiplenir, Amed Spor’un Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerlemesine ve hedefe ulaşmasına önemli katkılar sunar. Buna inanıyoruz. İnşallah hep birlikte bunları da göreceğiz"

Tarkan Serbest: "Takım için yüzde 100 savaşacağım"

İmza töreninde konuşan Tarkan Serbest de iç saha maçlarında taraftarların oluşturduğu atmosfere dikkat çekerek sözlerine başladı. Serbest, "Çok büyük bir camia ve son maçta da maçı izlemiştim. İnanılmaz bir atmosferdi. O yüzden sabırsızlıkla bekliyorum ilk maçı. Hangi pozisyonda olması benim için fark etmiyor. İki pozisyonda da kendimi iyi hissediyorum. Hocam nerede oynatmak isterse orada kendimi gösterip, takım için yüzde 100 savaşıp ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorum" diye konuştu.

Tecrübeli futbolcu, kariyeri boyunca Kasımpaşa, Göztepe ve son olarak Kocaelispor formalarını giydi.

AMED SPORTİF FAALİYETLER, TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN KOCAELİSPOR’UN ORTA SAHA OYUNCUSU 31...

AMED SPORTİF FAALİYETLER, TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN KOCAELİSPOR’UN ORTA SAHA OYUNCUSU 31 YAŞINDAKİ TARKAN SERBEST'İ 1.5 YIL OPSİYONLU TRANSFER ETTİ.

AMED SPORTİF FAALİYETLER, TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN KOCAELİSPOR’UN ORTA SAHA OYUNCUSU 31...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum GSİM 2026’ya Zirvede Giriyor — Sporda ve Gençlik Hizmetlerinde Birinci
2
İstanbul'da Fair Play ve Etik Değerler Forumu Olimpiyatevi'nde
3
ASKİ Spor'tan tarihi yıl: 8 altın madalya, 451 kürsü başarısı
4
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu’nun Sağlık Sponsoru Oldu
5
Kayseri Ülküspor 4-0 İsmail Okumuş FK — Muhammed Tolga Şahin 4 Golle Öne Çıktı
6
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 15. Hafta Sonuçları
7
Köyceğiz'de Atatürk Yol Koşusu – 106. Yıldönümü Etkinliği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları