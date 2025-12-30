DOLAR
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu’nun Sağlık Sponsoru Oldu

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, 2025’teki sponsorluk ağına KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu'nu da katarak sporcuların sağlık ve performans desteğini genişletti.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 16:29
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, 2025 yılında futboldan cimnastiğe ve avcılığa kadar sürdürdüğü sağlık sponsorluğunu genişleterek KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu ile sağlık sponsorluk protokolü imzaladı. Tören, Kıbrıs Araba Müzesinde gerçekleştirildi ve kickboks ile muaythai camiasının önde gelen isimleriyle katılımcıları buluşturdu.

Protokolün kapsamı

Protokol, federasyona bağlı sporcu, antrenör, hakem ve federasyon ile kulüp yöneticilerinin sağlık güvencesinin güçlendirilmesini, sporun bilimsel temellerle desteklenmesini ve sürdürülebilir bir spor yapısının oluşturulmasını hedefliyor. Anlaşma kapsamında periyodik sağlık kontrolleri, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri; Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi'nin modern tıbbi altyapısı ve uzman sağlık ekipleri tarafından yürütülecek.

Bunlara ek olarak performans analizi, sporcu beslenmesi, sakatlıkların önlenmesi ve sporcu gelişimine yönelik ortak bilimsel projeler de hayata geçirilecek.

Günsel: Hedef spora ilgiyi artırmak

Protokolü imzalayan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, törende şunları söyledi: "Amacımız; Kıbrıs Türk gençliğinin ve bu toprakları vatan bilen tüm gençlerin spora olan ilgisini artırmak, onlara daha nitelikli ve güvenli imkanlar sunabilmek."

Prof. Dr. Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi'nin uzun yıllardır birçok branşta profesyonel sporun içinde olduğunu hatırlatarak, kurumun sağlık alanındaki gücünü spor camiasına aktarmak istediklerini belirtti. "Çünkü biz sporu geleceği inşa eden bir vizyon, bir gönül işi olarak görüyoruz," ifadelerini kullandı.

Nusret: Gençler için güven ve gelecek vizyonu

KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu Başkanı Ümit Nusret ise, "Amacımız; gençlerimizin kendilerini güvende hissedebilecekleri, umutla geleceğe bakabilecekleri güçlü bir yapı oluşturmak" dedi. Nusret, sağlık konusunun dünya genelinde en önemli sorunlardan biri olduğuna dikkat çekerek gençlerin spordan uzaklaşıp zararlı alışkanlıklarla karşılaşma riskine vurgu yaptı.

Ümit Nusret, Yakın Doğu Üniversitesi'nin sunduğu imkanlarla spora gönül veren gençlerin daha geniş olanaklara kavuşacağını, bu iş birliği sayesinde hem mevcut sporcuların destekleneceğini hem de spora başlamak isteyen çocukların zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırılarak eğitime, bilime, spora ve sanata yönlendirileceğini belirtti.

Bu gelişmeyle birlikte Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, 2025 yılında sağlık sponsoru olduğu futbol, cimnastik ve avcılık federasyonlarının ardından kickboks ve muaythai federasyonunu da sponsor ağına katmış oldu.

