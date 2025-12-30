DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,55 0,02%
ALTIN
6.031,92 -0,96%
BITCOIN
3.815.146,27 -2,01%

Adem Yeşilyurt Milli Takıma Davet Edildi — Karşıyaka'nın 18 Yaşındaki Kanadı

Karşıyaka'nın 18 yaşındaki kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt, U19 Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi; 11-14 Ocak'ta Antalya'da Özbekistan'la oynanacak.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 16:39
Adem Yeşilyurt Milli Takıma Davet Edildi — Karşıyaka'nın 18 Yaşındaki Kanadı

Adem Yeşilyurt milli takıma davet edildi

Adem Yeşilyurt, Karşıyaka'nın parlayan 18 yaşındaki kanat oyuncusu, U19 Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı. Genç futbolcunun performansı kulüp içinde ve dışarıda dikkat çekmeye devam ediyor.

Hazırlık maçı ve tarih

UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur hazırlıkları kapsamında 11-14 Ocak tarihleri arasında Antalya'da yapılacak özel maçlar için kadroya alınan Adem, milli takımın Özbekistan ile oynayacağı karşılaşmalarda değerlendirilecek.

Kariyerindeki yükseliş

2007 doğumlu ve 18 yaşında olan Adem Yeşilyurt, takımda bazı oyuncuların bahis cezası almasının ardından forma şansı buldu ve bu fırsatı iyi kullanarak kısa sürede öne çıktı. Gösterdiği performansın ardından yurtiçi ve yurtdışından birçok kulübün radarına girdiği öğrenildi.

Milli takıma yapılan bu çağrı, genç oyuncunun hem kulüp hem de milli takım düzeyindeki ivmesini pekiştiriyor ve transfer haberleriyle birlikte futbol camiasında gündemde kalmasını sağlıyor.

KARŞIYAKA’NIN 18 YAŞINDAKİ YILDIZI ADEM YEŞİLYURT, UEFA AVRUPA U19 ŞAMPİYONASI ELİT TUR MAÇLARINA...

KARŞIYAKA’NIN 18 YAŞINDAKİ YILDIZI ADEM YEŞİLYURT, UEFA AVRUPA U19 ŞAMPİYONASI ELİT TUR MAÇLARINA HAZIRLIK KAPSAMINDA 11-14 OCAK TARİHLERİ ARASINDA ANTALYA’DA ÖZBEKİSTAN İLE OYNANACAK ÖZEL MAÇLAR İÇİN ADAY KADROYA DAVET EDİLDİ.

KARŞIYAKA’NIN 18 YAŞINDAKİ YILDIZI ADEM YEŞİLYURT, UEFA AVRUPA U19 ŞAMPİYONASI ELİT TUR MAÇLARINA...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adem Yeşilyurt Milli Takıma Davet Edildi — Karşıyaka'nın 18 Yaşındaki Kanadı
2
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu’nun Sağlık Sponsoru Oldu
3
Erzurum GSİM 2026’ya Zirvede Giriyor — Sporda ve Gençlik Hizmetlerinde Birinci
4
İstanbul'da Fair Play ve Etik Değerler Forumu Olimpiyatevi'nde
5
ASKİ Spor'tan tarihi yıl: 8 altın madalya, 451 kürsü başarısı
6
Köyceğiz'de Atatürk Yol Koşusu – 106. Yıldönümü Etkinliği
7
Tarkan Serbest'ten Kocaelispor'a Veda: Amed Sportif Faaliyetler'e Transfer

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları