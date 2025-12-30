Adem Yeşilyurt Milli Takıma Davet Edildi — Karşıyaka'nın 18 Yaşındaki Kanadı

Adem Yeşilyurt milli takıma davet edildi

Adem Yeşilyurt, Karşıyaka'nın parlayan 18 yaşındaki kanat oyuncusu, U19 Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı. Genç futbolcunun performansı kulüp içinde ve dışarıda dikkat çekmeye devam ediyor.

Hazırlık maçı ve tarih

UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur hazırlıkları kapsamında 11-14 Ocak tarihleri arasında Antalya'da yapılacak özel maçlar için kadroya alınan Adem, milli takımın Özbekistan ile oynayacağı karşılaşmalarda değerlendirilecek.

Kariyerindeki yükseliş

2007 doğumlu ve 18 yaşında olan Adem Yeşilyurt, takımda bazı oyuncuların bahis cezası almasının ardından forma şansı buldu ve bu fırsatı iyi kullanarak kısa sürede öne çıktı. Gösterdiği performansın ardından yurtiçi ve yurtdışından birçok kulübün radarına girdiği öğrenildi.

Milli takıma yapılan bu çağrı, genç oyuncunun hem kulüp hem de milli takım düzeyindeki ivmesini pekiştiriyor ve transfer haberleriyle birlikte futbol camiasında gündemde kalmasını sağlıyor.

KARŞIYAKA’NIN 18 YAŞINDAKİ YILDIZI ADEM YEŞİLYURT, UEFA AVRUPA U19 ŞAMPİYONASI ELİT TUR MAÇLARINA HAZIRLIK KAPSAMINDA 11-14 OCAK TARİHLERİ ARASINDA ANTALYA’DA ÖZBEKİSTAN İLE OYNANACAK ÖZEL MAÇLAR İÇİN ADAY KADROYA DAVET EDİLDİ.