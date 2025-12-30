DOLAR
İstanbul'da Fair Play ve Etik Değerler Forumu Olimpiyatevi'nde

Olimpiyatevi'nde düzenlenen forumda akademisyenler ve beden eğitimi öğretmenleri okul sporlarında fair play ve etik değerlerin yaygınlaştırılmasını ele aldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 16:25
İstanbul'da Fair Play ve Etik Değerler Düşünce Forumu Olimpiyatevi'nde

İstanbul'da, okul sporlarında fair play kültürünün güçlendirilmesi ve etik değerlerin eğitim ortamlarında yaygınlaştırılması amacıyla Fair Play ve Etik Değerler Düşünce Forumu Olimpiyatevi'nde gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin organize ettiği programda akademisyenler ve beden eğitimi öğretmenleri, geleceğe ışık tutacak uygulama ve önerileri paylaştı.

Programa katılımcılar ve açılış

Spor Şehri İstanbul Projesi kapsamında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Olimpiyatevi'nde düzenlenen programa; İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, İl Milli Eğitim Müdürü Doç.Dr. Murat Mücahit Yentür, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Başkanı Haldun Domaç ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan katıldı.

Haldun Domaç: Fair play kapsamlı bir değerler bütünüdür

Forumun açılış konuşmasını yapan Haldun Domaç, fair play anlayışının yalnızca müsabaka kurallarıyla sınırlı olmadığını, bunun toplumsal hayatı da etkileyen bir değerler bütünü olduğunu vurguladı. Domaç, öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren bu yaklaşımı içselleştirmesinin sürdürülebilir ve saygın bir spor iklimi için belirleyici olduğunu söyledi.

Murat Mücahit Yentür: Doğru davranma iradesi kazandırılmalı

Doç.Dr. Murat Mücahit Yentür, okul sporlarının öğrencilerin fiziksel gelişiminin yanı sıra karakter inşasındaki önemine dikkat çekti. Yentür, "Bizim kazandırmak istediğimiz, sadece kazanma arzusu değil; doğru davranma iradesidir" sözleriyle fair play'in eğitim sistemi içinde davranışa dönüşmesinin gerekliliğini anlattı. Yentür, beden eğitimi öğretmenleri ve yöneticilerin rehberliğinin etik değerlerin davranışa dönüşmesinde belirleyici olduğunu kaydetti.

Vali Yardımcısı Alkan ve teşekkür plaketi takdimi

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan ise organizasyon için TMOK yönetimi ve Fair Play Komisyonu'na teşekkür ederek, gençlere dokunan projelerde yer almaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan'a TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür'e ise Fair Play Komisyonu Başkanı Haldun Domaç tarafından teşekkür plaketi verildi.

Çalışma masaları ve katılımcılar

Her masada farklı konu olmak üzere 5 farklı masada düzenlenen düşünce forumuna Fair Play Komisyonu 2. Başkanı Selçuk Bora Çavuşoğlu, komisyon üyeleri Prof. Dr. Kürşad Han Dönmez, Doç. Dr. Gülçin Güven, Dr. Öğr. üyesi Cemal Güler, Başak Sönmez ile Öğr. Gör. Tekmil Sezen Soyal, ilçe milli eğitim müdürleri, spor lisesi müdürleri ve beden eğitimi öğretmenleri katıldı.

Programda okul sporlarının eğitimdeki tamamlayıcı rolü, etik ilkelere dayalı spor kültürünün yaygınlaştırılması ve fair play davranışının öğrencilerde kalıcı bir tutuma dönüşmesi ele alındı. Değerlendirmelerde saygı, dürüstlük, sorumluluk, öz denetim ve hakkaniyet gibi değerlerin sporun eğitsel imkanlarıyla öğrencilere kazandırılmasının önemi vurgulandı.

Katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından forum sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

