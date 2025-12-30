DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,54 0,06%
ALTIN
6.073,5 -1,65%
BITCOIN
3.781.759,61 -1,11%

Tarkan Serbest'ten Kocaelispor'a Veda: Amed Sportif Faaliyetler'e Transfer

Tarkan Serbest, Amed Sportif Faaliyetler'e transfer oldu ve sosyal medya paylaşımıyla Kocaelispor camiasına veda etti.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 15:43
Tarkan Serbest'ten Kocaelispor'a Veda: Amed Sportif Faaliyetler'e Transfer

Tarkan Serbest, Kocaelispor'a Veda Etti

Tarkan Serbest, Amed Sportif Faaliyetler'e transfer oldu. Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kocaelispor camiasına veda etti.

Oyuncunun Mesajı

"Kocaelispor ile olan sözleşmemi feshetmiş bulunuyorum. Bu süreçte bana her zaman destek olan başta Kocaelispor camiasına ve büyük taraftarımıza yürekten teşekkür ederim. Aynı zamanda birlikte mücadele ettiğim tüm takım arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Hep birlikte güzel bir şampiyonluk yaşadık ve benim için çok değerli anılar biriktirdim. Kocaelispor’a bundan sonraki sezonlarda başarılar diliyorum. Her zaman kalbimde olacaksınız"

Serbest, açıklamasında takım arkadaşlarına ve taraftara teşekkür ederek Kocaelispor'da yaşadığı başarılarla ilgili duygularını paylaştı.

TRENDYOL SÜPER LİG EKİBİ KOCAELİSPOR’DAN AYRILAN TARKAN SERBEST, 1. LİG’İN LİDER TAKIMI AMED...

TRENDYOL SÜPER LİG EKİBİ KOCAELİSPOR’DAN AYRILAN TARKAN SERBEST, 1. LİG’İN LİDER TAKIMI AMED SPORTİF FAALİYETLER’E İMZA ATTI. SERBEST İMZANIN ARDINDAN KOCAELİSPOR CAMİASINA VEDA MESAJI YAYINLADI, "HER ZAMAN KALBİMDE OLACAKSINIZ" DEDİ.

TRENDYOL SÜPER LİG EKİBİ KOCAELİSPOR’DAN AYRILAN TARKAN SERBEST, 1. LİG’İN LİDER TAKIMI AMED...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum GSİM 2026’ya Zirvede Giriyor — Sporda ve Gençlik Hizmetlerinde Birinci
2
İstanbul'da Fair Play ve Etik Değerler Forumu Olimpiyatevi'nde
3
ASKİ Spor'tan tarihi yıl: 8 altın madalya, 451 kürsü başarısı
4
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu’nun Sağlık Sponsoru Oldu
5
Kayseri Ülküspor 4-0 İsmail Okumuş FK — Muhammed Tolga Şahin 4 Golle Öne Çıktı
6
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 15. Hafta Sonuçları
7
Köyceğiz'de Atatürk Yol Koşusu – 106. Yıldönümü Etkinliği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları