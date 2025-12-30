Tarkan Serbest'ten Kocaelispor'a Veda: Amed Sportif Faaliyetler'e Transfer

Tarkan Serbest, Kocaelispor'a Veda Etti

Tarkan Serbest, Amed Sportif Faaliyetler'e transfer oldu. Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kocaelispor camiasına veda etti.

Oyuncunun Mesajı

"Kocaelispor ile olan sözleşmemi feshetmiş bulunuyorum. Bu süreçte bana her zaman destek olan başta Kocaelispor camiasına ve büyük taraftarımıza yürekten teşekkür ederim. Aynı zamanda birlikte mücadele ettiğim tüm takım arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Hep birlikte güzel bir şampiyonluk yaşadık ve benim için çok değerli anılar biriktirdim. Kocaelispor’a bundan sonraki sezonlarda başarılar diliyorum. Her zaman kalbimde olacaksınız"

Serbest, açıklamasında takım arkadaşlarına ve taraftara teşekkür ederek Kocaelispor'da yaşadığı başarılarla ilgili duygularını paylaştı.

