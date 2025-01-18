Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin: 'Zemin Sorunu Ciddiyetle Ele Alınmalı'

Amed Sportif Faaliyetler, Solwie Energy Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalırken, teknik direktör Servet Çetin zemin sorununa dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 18.01.2025 19:30
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 20:26
Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin: 'Zemin Sorunu Ciddiyetle Ele Alınmalı'

Amed Sportif Faaliyetler-Solwie Energy Fatih Karagümrük Maçının Ardından

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Solwie Energy Fatih Karagümrük ile oynadığı karşılaşmada 1-1 berabere kaldı. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında, Amed'in teknik direktörü Servet Çetin, zemin problemlerine dair eleştirilerini tekrarladı. Çetin, "Geldiğim günden bu yana zemin, zemin diyorum. Kendi yöneticilerimizi de buradan eleştiriyorum. Onlar da bize yardımcı olmuyorlar. Bu işi bir şekilde halletmeleri gerekiyor. Bize, emeğimize yazık." dedi.

Zemin Sorunu ve Hakem Eleştirileri

Çetin, oyuncularının özverili bir performans sergilediğini belirtse de sahanın kötü koşullarının etkilerini vurguladı. "Ne hakem yardımcı oluyor ne de rakip takım oyuncuları. Karagümrük sen böyle şampiyon olacaksan ne yapayım ben böyle şampiyonluğu?" diyerek, rakip takımın oyun disiplinini eleştirdi. Ayrıca, hakemin 8 dakika uzatma verdiğini ancak kalecinin 15 dakika zaman çaldığını savunarak, hakemin penaltıları da vermediğini ileri sürdü.

Karagümrük Teknik Sorumlusunun Değerlendirmesi

Solwie Energy Fatih Karagümrük teknik sorumlusu Orhan Ak ise, maç sonrası yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısının herkes için hayırlı olmasını diledi. Ak, Amedspor'un saygı duyulması gereken bir takım olduğunu ve Servet Çetin'in gelişiyle birlikte önemli bir çıkış yakaladıkları için memnuniyet duyduğunu ifade etti. İlk yarıda yakaladıkları fırsatlarla öne geçtiklerini fakat son dakikada yedikleri golün onları üzdüğünü belirtti.

Ak, "Son bir dakikada o golü yemek içimizi acıttı. Maçı kazanabilirdik. 1-1 kötü bir sonuç mu? Şu an bizim için değil. Önümüzde kendi sahamızda oynayacağımız bir maç var; onu da kazanarak iyi bir sonuç almak istiyoruz." diyerek özverili oyunun değerini vurguladı.

Trendyol 1.Lig’in 20. haftasında, Amed Sportif Faaliyetler ile Solwie Energy Fatih Karagümrük...

Trendyol 1.Lig’in 20. haftasında, Amed Sportif Faaliyetler ile Solwie Energy Fatih Karagümrük Diyarbakır Stadyumu’nda karşılaştı. Maçın ardından Solwie Energy Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Orhan Ak (fotoğrafta) açıklama yaptı.

Trendyol 1.Lig’in 20. haftasında, Amed Sportif Faaliyetler ile Solwie Energy Fatih Karagümrük...

Trendyol 1.Lig’in 20. haftasında, Amed Sportif Faaliyetler ile Solwie Energy Fatih Karagümrük Diyarbakır Stadyumu’nda karşılaştı. Maçın ardından Solwie Energy Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Orhan Ak (fotoğrafta) açıklama yaptı.

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