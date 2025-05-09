Amilton, Gençlerbirliği'nde Süper Lig Sezonunu Tamamlamaya Yakın

Gençlerbirliği'nin Brezilyalı futbolcusu Amilton, Trendyol 1. Lig'de 38. haftada 2. sıradaki takımları olarak Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor ile karşılaşacaklarını belirterek, geçen sezon play-off'u son maçta kaçırmanın üzüntüsünü yaşadığını ifade etti. Amilton, "Bu takımın Süper Lig'e çıkacağına her zaman inandım," dedi.

Geçtiğimiz hafta Sakaryaspor'u 1-0 yenerek 2. sıraya yükseldiklerinde büyük bir avantaj sağladıklarını vurgulayan Amilton, "Buralara gelebilmek için çok uğraştık. Rakibimiz Yeni Malatyaspor'a saygı duyuyoruz. İyi bir skordan sonra kutlamalara başlayacağız," diye konuştu.

Kariyerinin En İyi Sezonu

Bu sezon 31 maçta forma giyen ve 8 gol, 10 asistle kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Amilton, sahada gösterdiği performansla taraftarların sevgisini kazanma çabasında olduğunu dile getirdi. Amilton, "Gerçekten kariyerimin en iyi sezonu. Bu kulübü çok seviyorum ve Süper Lig'e taşımayı canı gönülden istiyorum," diye ekledi.

Gelecek Hakkında Düşünceler

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Amilton, Gençlerbirliği'nde kalmak istediğini belirtti ve süreçle ilgili olarak, "Menajerlerime niyetimi söyledim. Kulüp de benim kalmamı istiyor," ifadelerini kullandı.

Amilton, "Burada kalırsam süper ligde de elimden geleni yaparım. Ancak anlaşamazsak gönlüm rahat burada ayrılırım. Çünkü takımımı Süper Lig'e taşımış olacağım," sözlerini ekledi.

Doğru Planlamanın Önemi

Kariyerinde hem Süper Lig hem de Trendyol 1. Lig'de tecrübe edinen Amilton, kalıcı olmak için doğru planlama yapılması gerektiğini belirtti. "Gençlerbirliği Süper Lig'i hak eden bir kulüp. Kalıcı olmak için iyi bir planlama şart," dedi.

Favori Golleri ve Türkiye'ye Övgüler

Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler maçlarında kaydettiği gollerle dikkat çeken Amilton, bu gollerin kariyerinin en iyi örnekleri olduğunu söyledi. Ayrıca Türkiye'yi de çok sevdiğini, ailesinin burada mutlu olduğunu belirtti ve, "Türkiye çok modern ve güzel bir ülke. Kariyerimi bitirdikten sonra bile burayı ziyaret edeceğim," diyerek sözlerini tamamladı.

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında tüm maçlarını kaybeden Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak 2. sıradaki Gençlerbirliği'nin Brezilyalı futbolcusu Amilton, geçen sezon play-off'u son maçta kaçırdıklarını belirterek "Bunun bende acısı vardı. Bendeki inanç hiçbir zaman bitmedi. Bu takımın Süper Lig'e çıkacağına her zaman inandım." dedi. Ligde geçen hafta konuk ettiği Sakaryaspor'u 1-0 yenip 2. sıraya yükselerek Süper Lig'e direkt çıkmak için büyük avantaj yakalayan Gençlerbirliği'nin önemli oyuncularından Amilton, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında tüm maçlarını kaybeden Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak 2. sıradaki Gençlerbirliği'nin Brezilyalı futbolcusu Amilton, geçen sezon play-off'u son maçta kaçırdıklarını belirterek "Bunun bende acısı vardı. Bendeki inanç hiçbir zaman bitmedi. Bu takımın Süper Lig'e çıkacağına her zaman inandım." dedi. Ligde geçen hafta konuk ettiği Sakaryaspor'u 1-0 yenip 2. sıraya yükselerek Süper Lig'e direkt çıkmak için büyük avantaj yakalayan Gençlerbirliği'nin önemli oyuncularından Amilton, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.