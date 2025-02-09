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Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş'a Yeniden Katıldı

Beşiktaş Kulübü, Amir Hadziahmetovic'i Çaykur Rizespor'dan geri aldı. Kulüpten yapılan resmi açıklama içeriyor.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 18:27
Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş'a Yeniden Katıldı

Amir Hadziahmetovic Beşiktaş'a Döndü

Beşiktaş Kulübü, Çaykur Rizespor'a kiralık olarak verdiği Amir Hadziahmetovic'i yeniden kadrosuna kattığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic'in geçici transfer sözleşmesinin feshi hususunda Çaykur Rizespor'la anlaşmaya varmıştır. Çaykur Rizespor'a gösterdikleri anlayış nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verdi.

Bu dönüş, Beşiktaş için önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor. Hadziahmetovic'in takıma katılmasıyla birlikte, orta sahadaki yetenekli oyuncu sayısının artması bekleniyor.

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