Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş'a Yeniden Katıldı

Amir Hadziahmetovic Beşiktaş'a Döndü

Beşiktaş Kulübü, Çaykur Rizespor'a kiralık olarak verdiği Amir Hadziahmetovic'i yeniden kadrosuna kattığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic'in geçici transfer sözleşmesinin feshi hususunda Çaykur Rizespor'la anlaşmaya varmıştır. Çaykur Rizespor'a gösterdikleri anlayış nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verdi.

Bu dönüş, Beşiktaş için önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor. Hadziahmetovic'in takıma katılmasıyla birlikte, orta sahadaki yetenekli oyuncu sayısının artması bekleniyor.