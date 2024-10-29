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Anadolu Efes, Barcelona Maçında Kaybetti

Başantrenör Tomislav Mijatovic taraftarlara telafi sözü verdi.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 23:15
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 23:15
Anadolu Efes, Barcelona Maçında Kaybetti

Anadolu Efes-Barcelona Maçının Ardından

THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Anadolu Efes, İspanyol ekip Barcelona'ya 97-88 mağlup oldu. Maç sonrasında Anadolu Efes'in başantrenörü Tomislav Mijatovic, mağlubiyeti telafi edeceklerine dair taraftarlara söz verdi.

Tomislav Mijatovic'ten Açıklamalar

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşmasına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlayarak başlayan Mijatovic, "Türk halkını bugün mutlu etmek istedik ama başaramadık. Oyuncularım gayet iyi mücadele etseler de zihinsel hatalar maçı kontrol etmemize engel oldu. Maçların sonucunu küçük detaylar belirliyor, fakat oyuncular harika bir çaba gösterdiler. Taraftarlarımıza bu maçı telafi edeceğimizin sözünü veriyorum," dedi.

Hakem Kararları Üzerine Eleştiriler

Mijatovic ayrıca, hakemlerin bazı teknik faul kararlarını anlamadığını belirterek, "Küfür etmedim, bir şey yapmadım ama kural kuraldır, yorum yapmak istemiyorum. Bunun sık tekrar etmemesini istiyorum. Maçı kaybetmemize sebep olan küçük detayları değiştirmeye çalışacağız," ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın Başantrenörü Joan Penarroya'dan Yorum

Barcelona'nın başantrenörü Joan Penarroya ise galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Böyle bir zamanda Anadolu Efes'e karşı kazanmak, öz güvenimiz açısından önemliydi," dedi.

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