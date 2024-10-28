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Anadolu Efes, Barcelona'yı Konuk Ediyor

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Barcelona ile karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 10:19
Anadolu Efes, Barcelona'yı Konuk Ediyor

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Barcelona'yı Ağırlıyor

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi kapsamında yarın Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20.30'da başlayacak.

Ligdeki Son Durum

Geçtiğimiz hafta EA7 Emporio Armani Milan'ı 96-84 yenerek moral bulan lacivert-beyazlı takım, sezon başında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor. Diğer yandan, Barcelona ise ligde 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle liderlik koltuğunun sahibi.

Europada 842. Karşılaşma

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında yarın 842. maçına çıkacak. 1979-1980 sezonundan bu yana katıldığı Avrupa arenasında daha önce 841 maç oynayan Anadolu Efes, 475 galibiyet ve 366 yenilgi elde etti. THY Avrupa Ligi'nde ise 594. mücadelesini yapacak olan takım, 2001-2002 sezonundan bu yana 593 müsabakada 318 galibiyet almayı başardı.

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