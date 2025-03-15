Anadolu Efes, Bayern Münih'i 97-92 Yenerek 3. Galibiyetini Aldı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 97-92 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı. Deplasmandaki bu galibiyetle lacivert-beyazlılar, 8 maç aradan sonra galip geldi ve organizasyondaki 15. galibiyetini elde etti. Almanya temsilcisi ise 12. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede Bayern Münih, 5. dakikayı 12-6 önde tamamladı. Ancak çeyreğin ikinci bölümünde Beaubois'nın arka arkaya üç sayılık basketleriyle oyuna dengeyi getiren Anadolu Efes, 7. dakikada öne geçerek durumu 12-14 yaptı. İlk çeyreği Beaubois'ın etkili oyunuyla 26-17 önde kapatan Anadolu Efes, bu çeyrekte 16 sayı buldu.

İkinci çeyrekte top kayıpları yapan Alman temsilcisi karşısında tempolu oyununu sürdüren Anadolu Efes, 13. dakikada farkı 14 sayıya (19-33) çıkardı. Ancak Bayern Münih, Weiler-Bab ve Voigtmann'la skor üretmeye başlayarak 12-2'lik bir seri yakalayarak farkı 4 sayıya düşürdü ve durumu 31-35 yaptı. Kenardan oyuna dahil olan Beaubois ve Larkin ile yeniden ritmini bulan Anadolu Efes, devreyi 51-37 üstün tamamladı.

Bayern Münih, soyunma odasından 11-0'lık bir seriyle dönerek 23. dakikada farkı 3 sayıya kadar indirdi: 48-51. Anadolu Efes, molanın ardından Poirier ve Bryant ile toparlansa da faul hakkını erken doldurdu. Serbest atış çizgisinden sayı bulan Alman ekibi, ritmini kaybeden lacivert-beyazlılar karşısında final periyoduna 67-65 önde girdi.

Son çeyrek oldukça çekişmeli geçti. Skor üstünlüğü sık sık el değiştirirken takımlar son 1 dakikaya 90-90 eşitlikle girdi. Bitime 51 saniye kala Larkin ile üç sayılık isabet bulan Anadolu Efes, kalan sürede hata yapmayarak karşılaşmayı 97-92 kazandı.